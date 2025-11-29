10 إصابات إحداها بالرصاص في هجوم للمستعمرين على خلايل اللوز شرق بيت لحم

10 إصابات إحداها بالرصاص في هجوم للمستعمرين على خلايل اللوز شرق بيت لحم
ونقلا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه تم تسجيل 10 إصابات في اعتداءات مستعمرين على المنطقة خلايل اللوز، حيث نقلت إصابة الرصاص الحي في الفخذ، و3 إصابات بالرضوض نتيجة الضرب إلى المستشفى، فيما جرى التعامل مع الإصابات الأخرى ميدانيا.
وأفاد مصدر أمني، بأن المستعمرين حاولوا حرق منزل يعود لعائلة صلاحات، ولكن الأهالي تمكنوا من التصدي لهم.
