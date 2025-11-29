  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
10 إصابات إحداها بالرصاص في هجوم للمستعمرين على خلايل اللوز شرق بيت لحم

2025-11-29 06:09:23
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- أصيب عشرة مواطنين، اليوم السبت، جراء هجوم مستعمرين على منطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم.

ونقلا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه تم تسجيل 10 إصابات في اعتداءات مستعمرين على المنطقة خلايل اللوز، حيث نقلت إصابة الرصاص الحي في الفخذ، و3 إصابات بالرضوض نتيجة الضرب إلى المستشفى، فيما جرى التعامل مع الإصابات الأخرى ميدانيا.

وأفاد مصدر أمني، بأن المستعمرين حاولوا حرق منزل يعود لعائلة صلاحات، ولكن الأهالي تمكنوا من التصدي لهم.

