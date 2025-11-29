130 إصابة جراء الاعتداء بالضرب منذ بداية العدوان على محافظة طوباس

130 إصابة جراء الاعتداء بالضرب منذ بداية العدوان على محافظة طوباس
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في محافظة طوباس نضال عودة لـ"وفا" إن طواقم الإسعاف تعاملت منذ بداية العدوان على محافظة طوباس مع 130 إصابة، حيث نقلت 66 منها إلى المستشفيات، فيما تم التعامل مع باقي الإصابات ميدانيا.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها وحصارها على محافظة طوباس منذ ثلاثة أيام، وتحول عددا من المنازل لثكنات عسكرية.
وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من طمون، صباح اليوم الجمعة، بعد يومين من الحصار والاقتحام مخلفة تدميرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.
كما انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة الليلة، بعد اقتحام متواصل منذ فجر اليوم. وتخلل اقتحام المخيم مداهمات واسعة لمنازل المواطنين والتدمير في محتوياتها، بالإضافة إلى التنكيل بالمواطنين واحتجاز عدد منهم والتحقيق معهم ميدانيا.
كما تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها وقرية تياسير شرقها، مع استمرار اتخاذ عدد من المنازل ثكنات عسكرية.
