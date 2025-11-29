130 إصابة جراء الاعتداء بالضرب منذ بداية العدوان على محافظة طوباس

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN- ارتفع عدد المصابين بسبب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على محافظة طوباس إلى 130 مصابا.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في محافظة طوباس نضال عودة لـ"وفا" إن طواقم الإسعاف تعاملت منذ بداية العدوان على محافظة طوباس مع 130 إصابة، حيث نقلت 66 منها إلى المستشفيات، فيما تم التعامل مع باقي الإصابات ميدانيا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها وحصارها على محافظة طوباس منذ ثلاثة أيام، وتحول عددا من المنازل لثكنات عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من طمون، صباح اليوم الجمعة، بعد يومين من الحصار والاقتحام مخلفة تدميرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

كما انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة الليلة، بعد اقتحام متواصل منذ فجر اليوم. وتخلل اقتحام المخيم مداهمات واسعة لمنازل المواطنين والتدمير في محتوياتها، بالإضافة إلى التنكيل بالمواطنين واحتجاز عدد منهم والتحقيق معهم ميدانيا.

كما تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها وقرية تياسير شرقها، مع استمرار اتخاذ عدد من المنازل ثكنات عسكرية.