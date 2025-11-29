403
النيابة والشرطة تباشران التحقيق في مقتل زوجين في جنين
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- أعلن المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية عقب العثور على جثة مواطن يبلغ من العمر 64 عاماً وزوجته البالغة 59 عاماً في مدينة جنين
وأكد العميد ارزيقات أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به بعد ارتكاب الجريمة.
