النيابة والشرطة تباشران التحقيق في مقتل زوجين في جنين

2025-11-29 02:04:23
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- أعلن المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية عقب العثور على جثة مواطن يبلغ من العمر 64 عاماً وزوجته البالغة 59 عاماً في مدينة جنين


وأكد العميد ارزيقات أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به بعد ارتكاب الجريمة.

