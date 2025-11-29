ظهور نادر لنجاة الصغيرة بعد غياب (صور)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدّر اسم الفنانة المصرية الكبيرة نجاة الصغيرة محركات البحث بعد ظهورها النادر والمفاجئ خلال زيارة لدار الأوبرا المصرية في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الأضواء. وظهرت برفقة عدد من كبار المسؤولين، بينهم المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.



وأثار ظهورها تفاعلاً واسعاً، إذ عبّر الجيل الأكبر عن حنينه لذكريات أغانيها وأفلامها، بينما أبدى الجيل الأصغر إعجابه بإرثها الفني ورغبته في معرفة المزيد عنها.



وتُعد نجاة الصغيرة واحدة من أبرز رموز الموسيقى العربية في العصر الذهبي، وتميّزت بصوتها العذب وأدائها الرقيق. وُلدت عام 1938 باسم نجاة محمد محمود حسني البابا لأسرة فنية سورية الأصل، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة الراحلة سعاد حسني. شاركت في 13 فيلماً من أشهرها "بنت البلد" و*"الشموع السوداء"*، واعتزلت التمثيل عام 1976 ثم الغناء عام 2002 قبل أن تعود بأغنية "كل الكلام" عام 2017.

