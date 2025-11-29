  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أول بيان من عائلة فضل شاكر بعد أنباء نقله للمستشفى - صورة

2025-11-29 02:04:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفّت عائلة الفنان اللبناني فضل شاكر بشكل قاطع الأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية داخل محبسه ونقله إلى مستشفى في بيروت، مؤكدة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.


ونشر نجل الفنان، محمد فضل شاكر، بياناً عبر حسابه على إنستغرام أكد فيه أن صحة والده بخير ومستقرة، مع شكر الجمهور على دعمهم، ودعا إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار لتجنّب إثارة القلق بين محبيه.


وكانت بعض الصفحات قد زعمت مؤخراً أن فضل شاكر يعاني مضاعفات مرض السكري وأن حالته حادة، إلا أن العائلة أكدت استقرار وضعه الصحي وعدم وجود أي أزمة طبية.




