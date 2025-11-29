أول بيان من عائلة فضل شاكر بعد أنباء نقله للمستشفى - صورة

أول بيان من عائلة فضل شاكر بعد أنباء نقله للمستشفى - صورة
ونشر نجل الفنان، محمد فضل شاكر، بياناً عبر حسابه على إنستغرام أكد فيه أن صحة والده بخير ومستقرة، مع شكر الجمهور على دعمهم، ودعا إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار لتجنّب إثارة القلق بين محبيه.
وكانت بعض الصفحات قد زعمت مؤخراً أن فضل شاكر يعاني مضاعفات مرض السكري وأن حالته حادة، إلا أن العائلة أكدت استقرار وضعه الصحي وعدم وجود أي أزمة طبية.
24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment