قصف إسرائيلي استهدف أنحاء متفرقة من قطاع غزة

2025-11-29 02:04:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كثف الجيش الإسرائيلي فجر وصباح اليوم قصفه من البر والبحر والجو على أنحاء متفرقة من قطاع غزة تقع ضمن المناطق التي يحتلها.
أفاد مصدر أن القصف طال المناطق الشرقية من مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا، والمناطق الشرقية من مخيم البريج، ومدينة رفح وبلدتي القرارة وبني سهيلا شرق مدينة خان يونس.
وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

