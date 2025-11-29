8.9 % نمو الصادرات الصناعية للمملكة خلال 9 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن عن نمو الصادرات الصناعية للمملكة بنسبة 8.9 بالمئة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها تستحوذ على 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.وأرجعت الغرفة هذا النمو لمخرجات ونتائج الزيارات الملكية الخارجية التي أفضت إلى توسيع القنوات التجارية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، ما أسهم بتعزيز التواجد الأردني في أسواق غير تقليدية ورفع تنافسية الصادرات.

وحسب المعطيات الإحصائية، زادت الصادرات الصناعية بالتسعة أشهر الماضية من العام، 6.4 مليار دينار، مقابل 5.9 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير لدورها في تعزيز القاعدة التصديرية ودعم التوازن التجاري.

وحافظت الأسواق العربية على موقعها التقليدي كأكبر وجهة للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42 بالمئة بقيمة بلغت 2.9 مليار دينار، جاءت السعودية بمقدمتها بقيمة 955 مليون دينار.

وسجلت الصادرات إلى سوريا، ارتفاعا خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي بما قيمته 138 مليون دينار لتصل لنحو 174 مليون دينار، وإلى العراق ولبنان بنحو 32 مليون دينار لتصل لنحو 745 مليون دينار مجتمعتين.

كما أظهرت المعطيات الإحصائية ارتفاعا في الصادرات الصناعية إلى الهند بقيمة 184 مليون دينار لتصل معها خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي إلى 859 مليون دينار، وكذلك إلى إيطاليا بقيمة 103 ملايين دينار لتبلغ 141 مليون دينار في مؤشر واضح على تنامي الطلب على المنتجات الأردنية بأسواق تقليدية وغير تقليدية.

وبينت المعطيات أن الصادرات الصناعية لدول الاتحاد الأوروبي شهدت خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي نموا بنسبة 39 بالمئة وبزيادة مقدارها 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، علاوة على ظهور توسع ملحوظ بالصادرات لأسواق غير تقليدية أخرى مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.

وأوضحت الغرفة أن عددا من المنتجات الصناعية الرئيسة أسهم في هذا النمو، أبرزها الأسمدة الأزوتية التي ارتفعت بنحو 113 مليون دينار لتبلغ 808 ملايين دينار، والإسمنت بمقدار 73 مليون دينار لتصل إلى 75 مليون دينار والبوتاس الخام بنحو 49 مليون دينار وصولا إلى 412 مليون دينار.