32 شركة كمبودية مسجلة في غرفة تجارة دبي

MENAFN - Al-Bayan) ">قال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، إن عدد الشركات الكمبودية النشطة المسجلة في غرفة تجارة دبي بلغ 32 شركة بنهاية سبتمبر الماضي منها 8 شركات جديدة انضمت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما يعكس حجم الفرص الكبيرة المتاحة للتوسع الاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً تطلع غرفة تجارة دبي إلى زيادة هذه الأرقام بما يتماشى مع طموحات الجانبين ويعزز الشراكات الاقتصادية المستدامة.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات منتدى "ممارسة الأعمال مع كمبوديا" ضمن البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي، أن رغبة الجانب الكمبودي في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دبي والعمل على توقيع العديد من الاتفاقيات مع الشركات الوطنية في الإمارة يعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين ورؤية مشتركة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا أسهمت في فتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وهو ما انعكس إيجاباً على ارتفاع حركة التجارة وتدفقات الاستثمار بين البلدين.

وأكد الشامسي أن الشراكة بين دبي وكمبوديا تتوسع بشكل مستمر؛ إذ تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 394 مليون دولار خلال عام 2024 وهو ما يوفر قاعدة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي المستقبلي ويعكس النمو المستدام في العلاقات التجارية.

وأوضح الشامسي، أن دبي تمثل منصة إستراتيجية للشركات الكمبودية الراغبة في التوسع الدولي، كونها بوابة للأسواق عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مدعومة ببنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية عالمية وبيئة أعمال محفزة تتيح للشركات بأحجامها المختلفة النمو والازدهار.

وأشار إلى أن منتدى "ممارسة الأعمال في كمبوديا" شكل منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دبي وكمبوديا وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات الثنائية، مضيفاً أن وفدا ضم 16 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين من قطاعات متنوعة شارك فيه ضمن برنامج غرفة تجارة دبي "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" الذي يهدف إلى دعم الشركات العاملة في دبي للدخول إلى الأسواق العالمية عالية الإمكانات.

وأضاف أن هذا التواجد يعكس الاهتمام المتزايد بكمبوديا والفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأسواق الإماراتية والكمبودية، مشيراً إلى أن كمبوديا توفر مجموعة واسعة من الفرص لمجتمع الأعمال في دبي؛ إذ تشمل التجارة الثنائية بين البلدين مجالات متعددة مثل الملابس والمنتجات الجلدية والمركبات والإلكترونيات بالإضافة إلى قطاعات ناشئة وفرص مبتكرة للاستثمار.

ولفت إلى أن المنتدى والاجتماعات الثنائية "B2B" مثلت منصة عملية لتبادل الخبرات وتقييم احتياجات السوق وبناء علاقات إستراتيجية تدعم النمو المستدام على المدى الطويل من خلال الانخراط الكامل والاستفادة من هذه الفرصة لإقامة روابط تجارية قوية وملموسة.

وأكد الشامسي التزام غرفة تجارة دبي بدعم أعضائها في مساعيهم للتوسع دوليا والعمل مع شركائهم في كمبوديا لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي، وذلك من خلال التعاون المشترك الذي من شأنه أن يسهم في فتح مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية وتحقيق النجاح المتبادل لمجتمعات الأعمال في دبي وكمبوديا.