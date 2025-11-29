سر غارق تحت الماء منذ 3000 عام... بصمات أصابع على تمثال غامض

MENAFN - Al-Bayan) ">اكتشف فريق من الغواصين مؤخرا تمثالا قديما يزيد عمره على 3000 عام في قاع بحيرة بولسينا الواقعة في وسط إيطاليا، ليثير الدهشة ليس فقط لقدم القطعة، بل أيضا وجود بصمات أصابع بشرية واضحة على سطحها، ويُعتقد أن التمثال يعود إلى أوائل العصر الحديدي، ويقدم لمحة نادرة عن الحياة اليومية في تلك الحقبة التاريخية.

وجاء الاكتشاف في موقع غراند كارو دي بولسينا الغارق، بالقرب من قرية أيولا، التي تشتهر بينابيعها البركانية وتاريخها الأثري الغني، وعلى الرغم من أن الموقع لم يحظ بالاهتمام في البداية، فقد أصبح واحدا من أبرز المواقع الأثرية منذ تحديده لأول مرة في أوائل التسعينات، بعد أن كشفت الدراسات عن آثار مستوطنة قديمة قائمة على ركائز تحت سطح البحيرة، وفقا لـ dailygalaxy.

ووفق بيان مترجم صادر عن وزارة التراث الثقافي الإيطالية، فإن التمثال الذي اكتُشف عبارة عن شخصية صغيرة غير مكتملة لامرأة، وما يثير الاهتمام حقا هو أن الطين المستخدم في صنعه ما زال يحمل بصمات من صممه قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام.

وأكدت الوزارة أن هذا الاكتشاف يمثل حالة فريدة في هذا السياق الأثري، حيث يكشف عن جوانب غير معروفة من الحياة اليومية في جنوب إتروسيا خلال الفترة الممتدة من أواخر القرن العاشر قبل الميلاد إلى أوائل القرن التاسع قبل الميلاد.

كما لاحظ الباحثون وجود أثر للقماش على صدر التمثال، مما يشير إلى أنه ربما كان مزينا أو ملبوسا بطريقة ما قبل أن يُترك، وهو ما يختلف عن القطع المشابهة التي عادةً ما تُكتشف في المقابر، مما يطرح تساؤلات جديدة حول دور الأغراض الطقسية في الحياة المنزلية اليومية في ذلك العصر.

ومنذ عام 1991، أصبح موقع غراند كارو دي بولسينا محط اهتمام الباحثين، بعد ربطهم التكوينات تحت الماء بالنشاط البشري.

وكشفت الدراسات عن أعمدة خشبية وفخار وأكوام من الحجارة مرتبطة بينابيع حرارية تصل حرارتها إلى 40° مئوية، وهو ما ساعد على الحفاظ على الموقع.

وفي عام 2020، أظهرت الحفريات وجود تل من التراب تحت الحجارة، مما أكد أن الموقع كان جزءا من قرية على ركائز تعود للعصر الحديدي، كما تشير الاكتشافات إلى أن المنطقة شهدت استيطانا طويل الأمد امتد حتى الفترة الرومانية.

وأكد فريق علماء الآثار العامل في الموقع، بمشاركة فريق ترميم الممتلكات الثقافية الإيطالية وغواصين حكوميين، أن العمل مستمر، وأن هناك احتمالا لوجود قرى أخرى غارقة في البحيرة لم تُكتشف بعد، ما يفتح آفاقا جديدة لفهم تاريخ المنطقة.

هذا الاكتشاف يضيف بعدا جديدا لفهم حياة سكان أيولا القدماء، ويكشف عن الروابط بين الحياة اليومية والممارسات الطقسية في المجتمع الإتروسكي القديم، مؤكدا أن كل قطعة أثرية تحمل قصة عميقة عن الماضي.