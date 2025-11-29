كرة مضيئة في أعماق المحيط تذهل المشاهدين.. فما تكون؟

كرة مضيئة في أعماق المحيط تذهل المشاهدين.. فما تكون؟
تُظهر اللقطات الحيوان وهو يتحوّل من شكل ثابت يشبه الرموز الغريبة إلى كرة متوهجة مليئة بضوء حيوي نابض بألوان زاهية.
ويحدث التحوّل بعد حوالي 40 ثانية من بداية الفيديو، حيث كان المخلوق يبدو ساكنا وشبه هندسي، حتى أن بعض المشاهدين شبّهوه بشعار أو رمز أكثر من كونه كائنا حيا، ثم، دون أي إنذار، ينكمش الشكل ليصبح هلاميا نابضا، متلألئا بخيوط ضوئية متلألئة، ما جعل البعض يصفه بأنه يشبه "كرة متوهجة"، بحسب ما نشره dailygalaxy.
حظي الفيديو بآلاف التعليقات التي جمعت بين الدهشة والإعجاب، حيث كتب أحد المستخدمين: "إن لم يكن هذا من أروع المشاهد التي رأيناها على الإطلاق، فما الذي يمكن أن يكون أفضل منه؟، وحتى الآن، تجاوز عدد مشاهدات الفيديو 6.4 ملايين مشاهدة.
ومع تزايد التساؤلات حول هوية المخلوق، حدّد عدد من العلماء والمعلقين لاحقا أنه هلام البحر ذو البطن الدموي، المعروف باسم Lampocteis.
يُعرف هذا النوع من الهلاميات البحرية العميقة بخصائصه الضوئية الفريدة، وصفوف الأهداب الصغيرة التي يستخدمها للسباحة، والتي تكسر الضوء وتخلق تأثيرا لامعا ومتعدد الألوان كما يظهر في الفيديو.
وأكدت المصادر أن العرض الضوئي للمخلوق لم يخضع لأي تعديل رقمي، بل هو ناتج طبيعي لحركة المخلوق وبنيته.
يعتبر نوع Lampocteis من الكائنات النادرة التي يمكن ملاحظتها عن قرب، وخاصة أثناء نشاطها، مما يوفر للعلماء فرصة فريدة لدراسة سلوكها وبنيتها في بيئتها الطبيعية.
ولكن، انتهى الفيديو بمأساة مفاجئة، حيث انجذب الهلامي فجأة إلى تيار دفع الروبوت تحت الماء وتفكك على الفور.
وأوضحت تسمية الفيديو أن الحيوان "علِق في تيار دفع الروبوت" أثناء تركيز الكاميرا عليه، ما أثار حزناً واسعاً بين المشاهدين الذين رأوا بنية الكائن الهشة تتحطم أمام أعينهم.
وقد اعتبر كثير من المتابعين هذا الحدث بمثابة انعكاس للعلاقة المعقدة بين الإنسان والطبيعة، حيث كتب أحد المعلقين: "حزين جدا، ويعكس ما نفعله للطبيعة كل ثانية، في كل مكان على الأرض وفي الاعماق".
هذا الفيديو يذكّر الجميع بروعة وغرابة الحياة في أعماق البحار، وأهمية الحفاظ على هذه البيئات النادرة التي تحتوي على مخلوقات فريدة لا تُرى إلا نادرا.فيديو
