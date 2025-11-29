كرة مضيئة في أعماق المحيط تذهل المشاهدين.. فما تكون؟

MENAFN - Al-Bayan) ">في عمق يزيد عن 3,700 قدم تحت سطح المحيط الهندي، صوّر روبوت بحري مخلوقا بحريا غريب الشكل وكأنه كأن فضائي، أثار دهشة العلماء وملايين المشاهدين حول العالم، الفيديو الذي نُشر لأول مرة على منصة يوتيوب منذ سنوات، عاد مؤخرا ليجذب اهتماما متجدّدا بسبب الصور السريالية للمخلوق وغموض هويته.

تُظهر اللقطات الحيوان وهو يتحوّل من شكل ثابت يشبه الرموز الغريبة إلى كرة متوهجة مليئة بضوء حيوي نابض بألوان زاهية.

ويحدث التحوّل بعد حوالي 40 ثانية من بداية الفيديو، حيث كان المخلوق يبدو ساكنا وشبه هندسي، حتى أن بعض المشاهدين شبّهوه بشعار أو رمز أكثر من كونه كائنا حيا، ثم، دون أي إنذار، ينكمش الشكل ليصبح هلاميا نابضا، متلألئا بخيوط ضوئية متلألئة، ما جعل البعض يصفه بأنه يشبه "كرة متوهجة"، بحسب ما نشره dailygalaxy.

حظي الفيديو بآلاف التعليقات التي جمعت بين الدهشة والإعجاب، حيث كتب أحد المستخدمين: "إن لم يكن هذا من أروع المشاهد التي رأيناها على الإطلاق، فما الذي يمكن أن يكون أفضل منه؟، وحتى الآن، تجاوز عدد مشاهدات الفيديو 6.4 ملايين مشاهدة.

ومع تزايد التساؤلات حول هوية المخلوق، حدّد عدد من العلماء والمعلقين لاحقا أنه هلام البحر ذو البطن الدموي، المعروف باسم Lampocteis.

يُعرف هذا النوع من الهلاميات البحرية العميقة بخصائصه الضوئية الفريدة، وصفوف الأهداب الصغيرة التي يستخدمها للسباحة، والتي تكسر الضوء وتخلق تأثيرا لامعا ومتعدد الألوان كما يظهر في الفيديو.

وأكدت المصادر أن العرض الضوئي للمخلوق لم يخضع لأي تعديل رقمي، بل هو ناتج طبيعي لحركة المخلوق وبنيته.

يعتبر نوع Lampocteis من الكائنات النادرة التي يمكن ملاحظتها عن قرب، وخاصة أثناء نشاطها، مما يوفر للعلماء فرصة فريدة لدراسة سلوكها وبنيتها في بيئتها الطبيعية.

ولكن، انتهى الفيديو بمأساة مفاجئة، حيث انجذب الهلامي فجأة إلى تيار دفع الروبوت تحت الماء وتفكك على الفور.

وأوضحت تسمية الفيديو أن الحيوان "علِق في تيار دفع الروبوت" أثناء تركيز الكاميرا عليه، ما أثار حزناً واسعاً بين المشاهدين الذين رأوا بنية الكائن الهشة تتحطم أمام أعينهم.

وقد اعتبر كثير من المتابعين هذا الحدث بمثابة انعكاس للعلاقة المعقدة بين الإنسان والطبيعة، حيث كتب أحد المعلقين: "حزين جدا، ويعكس ما نفعله للطبيعة كل ثانية، في كل مكان على الأرض وفي الاعماق".

هذا الفيديو يذكّر الجميع بروعة وغرابة الحياة في أعماق البحار، وأهمية الحفاظ على هذه البيئات النادرة التي تحتوي على مخلوقات فريدة لا تُرى إلا نادرا.

فيديو