بسرعة 100 ألف ميل في الساعة.. كرة نارية غامضة تنفجر في سماء ميشيغان

MENAFN - Al-Bayan) ">أضاءت كرة نارية خضراء ساطعة سماء منطقة البحيرات الكبرى في ميشيغان الأمريكية يوم الأحد الماضي، مما أثار دهشة سكان عدة مدن وشهود سماء في المنطقة.

وقد شوهدت الكرة وهي تمر عبر الأفق بسرعة مذهلة تصل إلى 100,000 ميل في الساعة قبل أن تنفجر في ومضة مذهلة فوق بحيرة هورون، وفقا لما وثقته مقاطع الفيديو التي التقطها السكان المحليون ومنظمات مراقبة الطقس.

وتشير بيانات الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية (AMS) ووكالة ناسا إلى أن الشهاب ظهر لأول مرة على ارتفاع 62 ميلاً فوق بحيرة هوبارد، وسافر لمسافة إضافية بلغت 82 ميلاً قبل أن يتحلل على ارتفاع 46 ميلاً فوق بحيرة هورون، وفقا لديلي جالكسي.

وسرعته المحسوبة بلغت نحو 98,500 ميل في الساعة، ما يجعله أحد أسرع الشهب التي تم تسجيلها في المنطقة مؤخرا.

وأكد ممثلو ناسا أن الحدث لم يكن جزءا من أي زخة شهب معروفة مثل ليونايدز، التي تبلغ ذروتها في نوفمبر، مشيرين إلى أن الكرة النارية كانت نتيجة قطعة صغيرة من مذنب عابر تقاطع مسار الأرض بشكل عشوائي وغير متوقع.

وقالت ناسا: "يبدو أن هذا الشهاب كان حادثة منفردة وغير متكررة، ولم يكن مرتبطا بأي زخة شهب نشطة حاليا".

وساهمت مقاطع الفيديو التي قدمها الشهود في تمكين AMS من تتبع مسار الشهاب بدقة وتوثيق الانفجار النهائي فوق البحيرة.

وأكدت الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية الحدث وسجلته تحت الرقم #9010-2025، معتبرة تفاعل الجمهور ومقاطع الفيديو المنشورة أداة أساسية لفهم طبيعة هذا النوع من الشهب المفاجئة.

ويعود سبب اللون الأخضر الزاهي الذي ظهر في السماء إلى التركيز العالي للنيكل في تكوين الشهاب، والذي ينبعث منه ضوء أخضر عند تبخره بفعل احتكاك الغلاف الجوي، ويصبح أكثر سطوعا عند السرعات القصوى.

وتشير الدراسات إلى أن الألوان المختلفة في الشهب تنجم عن عناصر مختلفة، مثل الصوديوم الذي يعطي اللون الأصفر، والمغنيسيوم الأزرق، والكالسيوم البنفسجي.

ويعتبر هذا الحدث من النوع النادر وغير المتوقع، على عكس زخات الشهب التي يمكن التنبؤ بها، مما يوفر فرصة ثمينة للباحثين لدراسة الحطام الفضائي وقطع المذنبات وتهديداتها المحتملة للأرض.

وعلى الرغم من أن الشهاب لم يشكل أي خطر مباشر على السكان، فإن سرعته العالية وشدة انفجاره النهائي تؤكد مدى الديناميكية والتقلب في الفضاء القريب من الأرض.

وفي الوقت الذي يواصل فيه العلماء مراقبة السماء وتطوير أدوات الرصد العامة، يترك هذا الزائر الأخضر سؤالاً في ذهن الجميع: كم عدد القطع الشبيهة التي تدور بصمت فوق رؤوسنا، منتظرة لحظتها لتسقط على الأرض؟

