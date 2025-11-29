  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إصابة 7 أشخاص في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية

2025-11-29 01:08:08
(MENAFN- Al-Bayan) ">شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر السبت، ما أدى إلى إصابة سبعة اشخاص.

وسُمعت انفجارات مدوية في كييف قرابة منتصف الليل، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس، في حين أفاد مسؤولون أن قوات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، إن "طائرات مسيرة روسية تحلق فوق المدينة، والدفاعات الجوية ترد. مواقع عدة استهدفت في محيط العاصمة".

وندد تكاتشينكو بالهجوم قائلا "هذه ببساطة محاولة من الروس لإرهاب السكان

المدنيين".

كما حذر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، السكان بضرورة البقاء في الملاجئ أثناء الهجوم.

وكتب كليتشكو على تليغرام "يوجد حاليا سبعة جرحى في العاصمة. نقل المسعفون أربعة منهم إلى المستشفى".

وكان كليتشكو قد أفاد في وقت سابق عن وجود فتى يبلغ 13 عاما بين المصابين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت كييف لهجوم ليلي آخر بطائرات مسيرة وصواريخ روسية أدى إلى مقتل سبعة اشخاص، وفق مسؤولين، واندلاع حرائق في أبنية سكنية.

