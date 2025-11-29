  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
حل لغز اختفاء معلم قبل 20 عاماً في تركيا (فيديو)

2025-11-29 01:07:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعاد محققون في إسطنبول فتح قضية اختفاء مدرس الرياضيات حكمت أكتشاي الذي اختفى عام 2006، ليكتشفوا بعد 19 عامًا أن طالبة سابقة لديه تُدعى إسين هي من قتلته وأخفت جثته بمساعدة ثلاثة آخرين.


إسين، التي تبلغ اليوم 42 عامًا وتعمل مدربة رياضة، اعترفت بأنها قتلت مدرسها بسكين بعد أن هددها بإبلاغ عائلتها بعلاقة تجمعها بمدرس كيمياء كانت تحبه، ثم استعانت بصديق جامعي وابن عمه ومدرس الكيمياء للتخلص من الجثة. نقل المتهمون الجثة في حقيبة إلى أطراف إسطنبول وأحرقوها قبل دفن بقاياها مجهولة الهوية.


الشرطة أوقفت المتورطين الأربعة مؤخرًا ومثّلوا الجريمة في موقعها. وتمكّن المحققون من كشف الحقيقة باستخدام تقنيات حديثة لتنقية تسجيلات صوتية قديمة ضمن ملف القضية، قبل سقوطها بالتقادم.

ارم نيوز

