انهيار خشبة مسرح خلال حفل زفاف في الهند - فيديو

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المنصّة كانت مبنية من ألواح خشبية ضعيفة دون دعامات كافية لتحمل الوزن. وقد انتشر مقطع للحادث بشكل واسع على مواقع التواصل، وتفاعل معه المستخدمون بين تعليقات ساخرة وأخرى تطالب بتعزيز إجراءات السلامة في المناسبات العامة لتجنّب حوادث مشابهة مستقبلًا.

