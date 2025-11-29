  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انهيار خشبة مسرح خلال حفل زفاف في الهند - فيديو

2025-11-29 01:07:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انهارت منصة خشبية خلال مراسم زفاف في ولاية أوتار براديش الهندية أثناء صعود عدد من القادة الحزبيين لمباركة العروسين، ما أدى إلى سقوطهم جميعًا وإصابة بعضهم بجروح طفيفة فقط.


التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المنصّة كانت مبنية من ألواح خشبية ضعيفة دون دعامات كافية لتحمل الوزن. وقد انتشر مقطع للحادث بشكل واسع على مواقع التواصل، وتفاعل معه المستخدمون بين تعليقات ساخرة وأخرى تطالب بتعزيز إجراءات السلامة في المناسبات العامة لتجنّب حوادث مشابهة مستقبلًا.

MENAFN29112025000208011052ID1110412159

