تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

2025-11-29 01:07:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 11، وفي مرتفعات الشراة 19 - 12، وفي مناطق البادية 25 - 13، وفي مناطق السهول 23 - 11، وفي الأغوار الشمالية 31 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 23، وفي البحر الميت 29 - 22، وفي خليج العقبة 30 - 17 درجة مئوية.

