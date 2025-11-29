لقطات متداولة تفضح حقيقة مشاهد الغرق في سفينة تيتانيك - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو نادر من كواليس تصوير فيلم "تيتانيك" موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل، بعد أن كشف تفاصيل مدهشة عن كيفية تنفيذ مشاهد الغرق الشهيرة في الفيلم الذي يُعد من أضخم إنتاجات هوليوود.



المقطع أظهر الأسلوب الذي اعتمده المخرج جيمس كاميرون لمحاكاة غرق السفينة، إذ جرى التصوير داخل حوض مائي ضخم صُمم خصيصاً لاستنساخ أمواج المحيط، مع استخدام نماذج مصغرة وأجزاء كبيرة من جسم السفينة بُنيت في الاستوديو لتغرق تدريجياً بطريقة واقعية. كما استعان كاميرون بلقطات حقيقية من حطام التيتانيك كان قد صوّرها عام 1995 بكاميرات تحت الماء، ما منح الفيلم مستوى غير مسبوق من الواقعية.



تم تنفيذ معظم المشاهد في استوديوهات وحمامات سباحة خاصة بميزانية إنتاج تجاوزت 200 مليون دولار، لتصل إيرادات الفيلم لاحقاً إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، ما جعله أحد أنجح الأفلام في تاريخ السينما. ورغم مرور أكثر من 25 عاماً على عرضه، ما تزال كواليسه تثير فضول الجمهور وتحقق انتشاراً كبيراً.

