لقطات متداولة تفضح حقيقة مشاهد الغرق في سفينة تيتانيك - فيديو
المقطع أظهر الأسلوب الذي اعتمده المخرج جيمس كاميرون لمحاكاة غرق السفينة، إذ جرى التصوير داخل حوض مائي ضخم صُمم خصيصاً لاستنساخ أمواج المحيط، مع استخدام نماذج مصغرة وأجزاء كبيرة من جسم السفينة بُنيت في الاستوديو لتغرق تدريجياً بطريقة واقعية. كما استعان كاميرون بلقطات حقيقية من حطام التيتانيك كان قد صوّرها عام 1995 بكاميرات تحت الماء، ما منح الفيلم مستوى غير مسبوق من الواقعية.
تم تنفيذ معظم المشاهد في استوديوهات وحمامات سباحة خاصة بميزانية إنتاج تجاوزت 200 مليون دولار، لتصل إيرادات الفيلم لاحقاً إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، ما جعله أحد أنجح الأفلام في تاريخ السينما. ورغم مرور أكثر من 25 عاماً على عرضه، ما تزال كواليسه تثير فضول الجمهور وتحقق انتشاراً كبيراً.
24
