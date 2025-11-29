من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ

من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ
الحريق، الذي اجتاح 7 من الأبراج الثمانية في مجمع يعود افتتاحه لعام 1983 ويضم 1984 شقة، تسبب في مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً وفقدان نحو 200 آخرين، ليصبح من أسوأ الكوارث في تاريخ هونغ كونغ.
وترجّح السلطات أن السقالات المصنوعة من الخيزران ومواد صناعية مستخدمة في أعمال التجديد ساهمت في انتشار النيران بسرعة. كما أعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص بعد العثور على مواد قابلة للاشتعال خلال الصيانة، ويُشتبه في ارتكابهم إهمالاً كبيراً.
