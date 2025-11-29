من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو جديد يوثّق لحظات مرعبة من داخل أحد طوابق المجمع السكني المؤلف من 8 أبراج في هونغ كونغ، بينما يكافح رجال الإطفاء ألسنة اللهب والدخان الكثيف لإنقاذ السكان. وبحسب السلطات، شارك أكثر من 1200 شخص في عمليات الإنقاذ، في ظروف وُصفت بأنها بالغة الصعوبة بسبب الحرارة الشديدة وصعوبة الوصول إلى بعض الطوابق.



الحريق، الذي اجتاح 7 من الأبراج الثمانية في مجمع يعود افتتاحه لعام 1983 ويضم 1984 شقة، تسبب في مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً وفقدان نحو 200 آخرين، ليصبح من أسوأ الكوارث في تاريخ هونغ كونغ.



وترجّح السلطات أن السقالات المصنوعة من الخيزران ومواد صناعية مستخدمة في أعمال التجديد ساهمت في انتشار النيران بسرعة. كما أعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص بعد العثور على مواد قابلة للاشتعال خلال الصيانة، ويُشتبه في ارتكابهم إهمالاً كبيراً.

