كعكة الرثاء تغزو منصات العراق وتثير موجة غضب عارمة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اجتاحت منصات التواصل في العراق موجة غضب واسعة بعد انتشار صور ومقاطع لما بات يُعرف بـ "كعكات المرحوم"؛ وهي قوالب كيك تُزيّن بآيات قرآنية وعبارات رثائية وصور المتوفين، في مشهد اعتبره كثيرون تجاوزاً لحرمة الموت وتقاليد العزاء.



الظاهرة التي ظهرت مجدداً خلال الأسابيع الأخيرة تحوّلت إلى "ترند" مثير للجدل، إذ أظهرت بعض الصور كعكات تحمل عبارات مثل "حداد، سابعة المرحومة أم هادي" وأخرى تحمل صورة متوفى وكتابة "سابعة المرحوم طعمة عبدالعباس". هذا الأمر فاقم الانتقادات التي رأت فيه إساءة للنصوص الدينية واستخفافاً بطقوس الحداد.



وتنوّعت ردود الفعل الغاضبة بين من وصف الظاهرة بأنها "غياب لحرمة الموت" ومن اعتبرها "أفكاراً غريبة وتقليداً أعمى"، فيما سخر آخرون بالقول إن الأمر بات "شر البلية ما يضحك". ورغم غموض الجهة التي بدأت هذه المقاطع، فإن انتشارها الواسع عبر وسائل الإعلام والمؤثرين ساهم في توسيع دائرة الجدل.

