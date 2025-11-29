كعكة الرثاء تغزو منصات العراق وتثير موجة غضب عارمة - فيديو
الظاهرة التي ظهرت مجدداً خلال الأسابيع الأخيرة تحوّلت إلى "ترند" مثير للجدل، إذ أظهرت بعض الصور كعكات تحمل عبارات مثل "حداد، سابعة المرحومة أم هادي" وأخرى تحمل صورة متوفى وكتابة "سابعة المرحوم طعمة عبدالعباس". هذا الأمر فاقم الانتقادات التي رأت فيه إساءة للنصوص الدينية واستخفافاً بطقوس الحداد.
وتنوّعت ردود الفعل الغاضبة بين من وصف الظاهرة بأنها "غياب لحرمة الموت" ومن اعتبرها "أفكاراً غريبة وتقليداً أعمى"، فيما سخر آخرون بالقول إن الأمر بات "شر البلية ما يضحك". ورغم غموض الجهة التي بدأت هذه المقاطع، فإن انتشارها الواسع عبر وسائل الإعلام والمؤثرين ساهم في توسيع دائرة الجدل.
