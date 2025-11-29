والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف الرواية الكاملة لوفاة ابنتها

والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف الرواية الكاملة لوفاة ابنتها
في برنامجه "علامة استفهام"، أوضح العباسي أنه تواصل مباشرة مع والدة الراحلة التي أكدت أن هبة كانت تعيش بمفردها، وعُثر عليها متوفاة على الكنبة داخل غرفة المعيشة، نافية وجود أي شبهة جنائية. ورجّحت الأسرة أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة أن هبة كانت تتبع نظاماً غذائياً صارماً في الأسابيع الأخيرة رغم عدم معاناتها من أي أمراض معروفة.
وأشار العباسي إلى أن الضغوط المهنية مع الحمية القاسية ربما شكّلت عوامل خطورة أدت إلى توقف القلب المفاجئ. كما بيّن أن آخر تواصل لها مع القناة كان قبل يوم واحد من وفاتها، حيث اعتذرت عن حضور تسجيل بسبب شعورها بتعب مفاجئ دون مؤشرات خطيرة.
وبخصوص الشائعات حول تعرّضها لتهديدات أو ابتزاز، أكد العباسي أن العائلة لم تُصدر أي تصريح يدعم هذه المزاعم، وأن المعلومات المؤكدة حتى الآن تقتصر على الأسباب الصحية المرتبطة بنمط حياتها في الفترة الأخيرة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment