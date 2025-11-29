  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف الرواية الكاملة لوفاة ابنتها

والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف الرواية الكاملة لوفاة ابنتها

2025-11-29 01:07:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الإعلامي المصري مصعب العباسي عن تفاصيل جديدة حول وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد (32 عاماً)، والتي رحلت بشكل مفاجئ في 26 نوفمبر 2025، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً بسبب تضارب الروايات المتداولة.


في برنامجه "علامة استفهام"، أوضح العباسي أنه تواصل مباشرة مع والدة الراحلة التي أكدت أن هبة كانت تعيش بمفردها، وعُثر عليها متوفاة على الكنبة داخل غرفة المعيشة، نافية وجود أي شبهة جنائية. ورجّحت الأسرة أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة أن هبة كانت تتبع نظاماً غذائياً صارماً في الأسابيع الأخيرة رغم عدم معاناتها من أي أمراض معروفة.


وأشار العباسي إلى أن الضغوط المهنية مع الحمية القاسية ربما شكّلت عوامل خطورة أدت إلى توقف القلب المفاجئ. كما بيّن أن آخر تواصل لها مع القناة كان قبل يوم واحد من وفاتها، حيث اعتذرت عن حضور تسجيل بسبب شعورها بتعب مفاجئ دون مؤشرات خطيرة.


وبخصوص الشائعات حول تعرّضها لتهديدات أو ابتزاز، أكد العباسي أن العائلة لم تُصدر أي تصريح يدعم هذه المزاعم، وأن المعلومات المؤكدة حتى الآن تقتصر على الأسباب الصحية المرتبطة بنمط حياتها في الفترة الأخيرة.

MENAFN29112025000208011052ID1110412153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث