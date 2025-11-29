هل تعرض لخطأ طبي؟ تامر حسني يكشف تطورات حالته الصحية

هل تعرض لخطأ طبي؟ تامر حسني يكشف تطورات حالته الصحية
وأوضح حسني أن فريقه الطبي في ألمانيا يتابع حالته بالتنسيق مع أطباء في مصر، معبّراً عن امتنانه للإشادات التي تلقاها الأطباء المصريون من الجانب الألماني. وأكد أن العملية كانت كبيرة وصعبة، لكنه تجاوز مراحلها الحرجة بفضل الرعاية الطبية ودعوات الجمهور.
وكان تامر حسني قد قضى فترة قصيرة في ألمانيا عقب الجراحة، حيث أحيا حفلاً هناك قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال العلاج، موجهاً رسالة شكر لجمهوره وكل من دعمه خلال فترة مرضه.
