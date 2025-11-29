  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
هل تعرض لخطأ طبي؟ تامر حسني يكشف تطورات حالته الصحية

2025-11-29 01:07:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري تامر حسني تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا تم خلالها استئصال جزء من إحدى كليتيه نتيجة إصابته بمرض تطلّب تدخلاً عاجلاً. ونفى حسني في رسالة عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام ما تردد عن تعرضه لخطأ طبي، مؤكداً أن وضعه الصحي يتحسن يومياً.


وأوضح حسني أن فريقه الطبي في ألمانيا يتابع حالته بالتنسيق مع أطباء في مصر، معبّراً عن امتنانه للإشادات التي تلقاها الأطباء المصريون من الجانب الألماني. وأكد أن العملية كانت كبيرة وصعبة، لكنه تجاوز مراحلها الحرجة بفضل الرعاية الطبية ودعوات الجمهور.


وكان تامر حسني قد قضى فترة قصيرة في ألمانيا عقب الجراحة، حيث أحيا حفلاً هناك قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال العلاج، موجهاً رسالة شكر لجمهوره وكل من دعمه خلال فترة مرضه.

