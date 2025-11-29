  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية

2025-11-29 01:07:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن وزارة الخارجية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات سفر أفغانية.
في الوقت نفسه قال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إن الدائرة أوقفت جميع قرارات اللجوء.
وأضاف في منشور على منصة إكس "أوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جميع قرارات اللجوء حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى درجة ممكنة".

