الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية

الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن وزارة الخارجية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات سفر أفغانية.
في الوقت نفسه قال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إن الدائرة أوقفت جميع قرارات اللجوء.
وأضاف في منشور على منصة إكس "أوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جميع قرارات اللجوء حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى درجة ممكنة".
