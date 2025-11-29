بعد 22 عاماً من عرضه.. مسلسل الحقيقة والسراب يعود للواجهة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد مسلسل "الحقيقة والسراب" ليتصدر محركات البحث رغم مرور 22 عامًا على عرضه الأول عام 2003، وذلك عقب إعلان قناة نايل دراما إعادة عرضه يوميًا في موعدَيْن ثابتَيْن: التاسعة صباحًا والخامسة مساءً، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل.



ويُعد العمل من أبرز المسلسلات الاجتماعية في بدايات الألفية، وارتبط نجاحه الكبير بالأداء اللافت للفنانة فيفي عبده في دور الأم المتسلطة ثريا، التي تفرض سطوتها على أبنائها بدعوى معرفتها بمصلحتهم. ويرصد المسلسل صراع الأجيال، وتأثير الطلاق والأزمات المالية على الأسرة، إلى جانب انعكاسات السعي وراء الصورة الاجتماعية على السعادة الشخصية.



ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما مثل يوسف شعبان، سمية الخشاب، مي عز الدين، طارق لطفي، وأحمد زاهر، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبو عميرة. وتميّز المسلسل بواقعيته وقرب أحداثه من الحياة اليومية، ما جعله "أيقونة درامية" ما تزال تحظى بمتابعة واسعة حتى اليوم.