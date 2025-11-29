بعد 22 عاماً من عرضه.. مسلسل الحقيقة والسراب يعود للواجهة
ويُعد العمل من أبرز المسلسلات الاجتماعية في بدايات الألفية، وارتبط نجاحه الكبير بالأداء اللافت للفنانة فيفي عبده في دور الأم المتسلطة ثريا، التي تفرض سطوتها على أبنائها بدعوى معرفتها بمصلحتهم. ويرصد المسلسل صراع الأجيال، وتأثير الطلاق والأزمات المالية على الأسرة، إلى جانب انعكاسات السعي وراء الصورة الاجتماعية على السعادة الشخصية.
ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما مثل يوسف شعبان، سمية الخشاب، مي عز الدين، طارق لطفي، وأحمد زاهر، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبو عميرة. وتميّز المسلسل بواقعيته وقرب أحداثه من الحياة اليومية، ما جعله "أيقونة درامية" ما تزال تحظى بمتابعة واسعة حتى اليوم.
