شجار عنيف بين لاعبي الجيش والأهلي على (أداة حادة)

خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن الأهلي المصري يتجه إلى التقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقب الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراته أمام الجيش الملكي.

ذكر الإعلامي Micky Jnr المختص بأخبار كرة القدم الأفريقية أنه شهدت مباراة الجيش الملكي والأهلي في الرباط توتراً لافتاً امتد لما بعد صافرة النهاية.

وأضاف على إكس: "بدأ النادي المصري في دراسة تقديم شكاوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن عدد من الأحداث التي رافقت المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وأبرزها إلقاء أداة حادة "سكين" من الجمهور على اللاعبين أثناء المباراة".

وتابع: "تشير المعلومات القادمة من الجهاز الإداري للأهلي إلى أن النادي يجمع حالياً تسجيلات مرئية وتقارير فنية تمهيداً لرفعها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في ظل اعتراضات تتعلق بإلقاء بعض المقذوفات باتجاه لاعبيه خلال سير اللقاء، إضافة إلى الجدل الذي أثاره احتساب ركلة الجزاء لصالح الجيش الملكي وما شابها من دخول لاعبين إلى منطقة الجزاء قبل التنفيذ.

وأردف: "كما يدرس الأهلي المطالبة بالنظر في الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبيه في ظل ما اعتبره مسؤولوه افتقاداً للحماية التحكيمية الكافية داخل الملعب، الأمر الذي عزز رغبة النادي في اللجوء إلى القنوات الرسمية للتصعيد".

وأكمل: "رغم انتهاء المباراة بنتيجة متوازنة، فإن أصداءها لا تزال ممتدة خارج الملعب، خصوصاً مع تمسك الأهلي بضرورة تقييم ما جرى بصورة دقيقة من الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات الرسمية في الأيام المقبلة".

في المقابل شهدت المباراة غضباً كبيراً من جانب لاعبي الجيش الملكي، عقب إلغاء الحكم هدفاً أحرزه الفريق المغربي في الشوط الثاني، والنتيجة 1-1، وذلك بداعي التسلل، وسط جدل مثير حول صحة الهدف من عدمه.