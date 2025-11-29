شجار عنيف بين لاعبي الجيش والأهلي على (أداة حادة)

شجار عنيف بين لاعبي الجيش والأهلي على (أداة حادة)
خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن الأهلي المصري يتجه إلى التقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقب الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراته أمام الجيش الملكي.
ذكر الإعلامي Micky Jnr المختص بأخبار كرة القدم الأفريقية أنه شهدت مباراة الجيش الملكي والأهلي في الرباط توتراً لافتاً امتد لما بعد صافرة النهاية.
وأضاف على إكس: "بدأ النادي المصري في دراسة تقديم شكاوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن عدد من الأحداث التي رافقت المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وأبرزها إلقاء أداة حادة "سكين" من الجمهور على اللاعبين أثناء المباراة".
وتابع: "تشير المعلومات القادمة من الجهاز الإداري للأهلي إلى أن النادي يجمع حالياً تسجيلات مرئية وتقارير فنية تمهيداً لرفعها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في ظل اعتراضات تتعلق بإلقاء بعض المقذوفات باتجاه لاعبيه خلال سير اللقاء، إضافة إلى الجدل الذي أثاره احتساب ركلة الجزاء لصالح الجيش الملكي وما شابها من دخول لاعبين إلى منطقة الجزاء قبل التنفيذ.
وأردف: "كما يدرس الأهلي المطالبة بالنظر في الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبيه في ظل ما اعتبره مسؤولوه افتقاداً للحماية التحكيمية الكافية داخل الملعب، الأمر الذي عزز رغبة النادي في اللجوء إلى القنوات الرسمية للتصعيد".
وأكمل: "رغم انتهاء المباراة بنتيجة متوازنة، فإن أصداءها لا تزال ممتدة خارج الملعب، خصوصاً مع تمسك الأهلي بضرورة تقييم ما جرى بصورة دقيقة من الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات الرسمية في الأيام المقبلة".
في المقابل شهدت المباراة غضباً كبيراً من جانب لاعبي الجيش الملكي، عقب إلغاء الحكم هدفاً أحرزه الفريق المغربي في الشوط الثاني، والنتيجة 1-1، وذلك بداعي التسلل، وسط جدل مثير حول صحة الهدف من عدمه.
