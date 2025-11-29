برشلونة كان محقاً.. شتيغن تلاعب بمدة غيابه لـ أسباب مادية

خبرني - صادف يوم السبت أربعة أشهر بالتمام على خضوع حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن لعملية جراحية في الظهر، وسط حالة من الغموض حول الموعد النهائي لعودة اللاعب للمشاركة.

وكشف تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية (التي أكدت معلوماتها من مصادر قريبة من النادي)، أن التطورات الفعلية لعملية تعافي الحارس تسير وفق الجدول الزمني الذي قدّره نادي برشلونة في البداية، وليس وفق المدة التي أعلنها اللاعب.

ويُسلط التقرير الضوء على أزمة حادة نشبت بين الحارس والنادي حول مدة الإصابة، حيث أعلن شتيغن في البداية أن غيابه لن يتجاوز "ثلاثة أشهر"، الأمر الذي كان يمنع النادي من إعلانها "إصابة طويلة الأمد" وبالتالي تحرير جزء من راتبه لتسجيل الحارس البديل، جوان غارسيا.

تفاصيل الأزمة وتطوراتها:

تباين التقارير: بعد إعادة إجراء العملية في 29 يوليو (تموز)، صدر تقرير طبي داخلي يؤكد أن فترة الغياب "لن تقل عن أربعة أشهر"، وهو ما أكدته لاحقاً اللجنة الطبية في رابطة "الليغا"، مما سمح للنادي باستخدام جزء من راتب الحارس لتسجيل غارسيا.

الخلاف والعقوبة: رفض شتيغن في البداية التوقيع على تقرير النادي، مما أدى إلى تصعيد غير مسبوق شمل فتح ملف تأديبي ضده وسحب شارة القيادة منه مؤقتاً.

التهدئة الموقوتة: تراجعت حدة التوتر بعد أيام قليلة، حيث وقّع شتيغن على التقرير وأصدر خطاباً يدافع فيه عن موقفه، ليتم إغلاق الملف التأديبي واستعادة شارة القيادة "بأثر فوري".

وخلص التقرير إلى أن التعافي الفعلي للحارس، الذي بدأ التدرب منفرداً على أرض الملعب، يسير نحو خمسة أشهر كفترة غياب إجمالية، مما يؤكد صحة التقديرات الطبية لبرشلونة منذ اليوم الأول، ويترك مستقبل الحارس، رغم عقده الممتد حتى 2028، "مُعداً للطلاق" ربما على شكل إعارة في سوق الانتقالات الشتوية.