5بنن: صندوق التنمية الأفريقي يمنح 28 مليون دولار أمريكي إضافية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي في 24 نوفمبر 2025، في أبيدجان، على تمويل إضافي لبنن بقيمة 28 مليون دولار أمريكي لمواصلة برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP).

وبعد التنفيذ الناجح للمرحلتين الأولى والثانية في عامي 2023 و2024 على التوالي، يهدف هذا الدعم المالي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في بنن في الاقتصاد. وسيركز تحديدًا على تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم قطاع الأعمال الزراعية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

صرح روبرت ماسومبوكو، المدير القطري لبنن بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "يُختتم هذا التمويل الإضافي التنفيذ المثالي للمرحلتين الأوليين من البرنامج من قِبل حكومة جمهورية بنن".

فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحقيق نتائج ملموسة بحلول عام 2025، وهي: زيادة الاستثمار الخاص إلى 35.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (29.9% في عام 2022)؛ وزيادة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة "غلو-دجيغبي" إلى 23 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل حوالي 40.5 مليون دولار أمريكي (11 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل حوالي 19.3 مليون دولار أمريكي في عام 2021)؛ وزيادة القيمة المضافة للصناعات الغذائية الزراعية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (مقارنةً بـ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022).

وأكد عمار كساب، مدير البرامج الأول في البنك الأفريقي للتنمية، قائلاً: "يعزز هذا البرنامج نتائج المرحلتين الأوليين، واللتين بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 100 مليون دولار أمريكي".

وسيتم تنفيذ العديد من الإجراءات في إطار البرنامج. وسيعتمد مجلس الوزراء، على وجه الخصوص، مرسومًا بشأن الهيئة الوطنية للمنافسة، يُحدد مسؤولياتها وتكوينها وتمويلها. سيُمكّن تفعيل الهيئة من المساهمة في السياسة الوطنية للمنافسة وضمان منافسة عادلة. وسيُصدر قرار مماثل بشأن مديرية تعزيز التجارة الإلكترونية، المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2025-2029.

وعلاوة على ذلك، يتضمن إجراء آخر تحديث تقييم النوع الاجتماعي في القطاع الزراعي لمواءمته مع نهج " الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي ". ولم يأخذ تقييم النوع الاجتماعي السابق في القطاع الزراعي هذا النهج في الاعتبار، وهو الآن إلزامي لجميع الوزارات القطاعية. وسيسمح هذا النهج بتحسين توجيه التدخلات الحكومية نحو المرأة.

