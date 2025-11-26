مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل تُنهي عملياتها

مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل تُنهي عملياتها
وقالت المؤسسة في بيان إنها“اختتمت بنجاح مهمتها الطارئة في غزة، بعد توزيع أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة على السكان المدنيين، في واحدة من أكبر عمليات الإغاثة التي ضمنت وصول الغذاء بأمان إلى العائلات الفلسطينية، دون أن يُحوَّل من قبل حركة حماس أو أي جهة أخرى”.
ولا يزال تمويل المنظمة غامضًا. وقد تم إرسال هذه المنظمة إلى الأراضي الفلسطينية، بعد أن فرضت إسرائيل حظرًا تامًا على دخول المساعدات الإنسانية لمدة شهرين.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من ألف شخص قرب مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة خلال أعمال عنف.
تُتهم مؤسسة غزة الإنسانية الجديدة بعسكرة المساعدات. ويشير شهود عيان إلى حدوث فوضى وإطلاق نار في نقاط توزيع المساعدات.
ونفت المنظمة الانتقادات الموجهة إليها وأنكرت مسؤوليتها عن أعمال العنف. وقال مدير المؤسسة، جون أكري:“في لحظة حاسمة، نفخر بأننا كنا الجهة الوحيدة التي تمكنت من إيصال وجبات مجانية مباشرة إلى سكان غزة، بأمان، وبشكل موثوق وعلى نطاق واسع، دون أن يتم تحويلها”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس:“إن نموذج عمل المؤسسة، الذي حال دون استيلاء حماس على المساعدات وتحقيق مكاسب منها، كان مفتاحًا لدفع الحركة نحو التفاوض وتحقيق وقف لإطلاق النار. نحن ممتنون لكل ما قدمته المؤسسة لسكان غزة”.
من جهتها، دعت حركة حماس الإسلامية المسلحة في بيان لها جماعات حقوق الإنسان الدولية إلى محاسبة مؤسسة غزة الإنسانية، بعد أن تسببت في وفاة وإصابة آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
السلطات السويسرية تحل"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة في جنيف.
تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.
