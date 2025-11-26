مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل تُنهي عملياتها

English en Controversial Gaza Humanitarian Foundation ends operations الأصلي طالع المزيدControversial Gaza Humanitarian Foundation ends opera

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة والتي واجهت انتقادات شديدة من الأمم المتحدة، يوم الاثنين أنها اختتمت مهمتها في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في بيان إنها“اختتمت بنجاح مهمتها الطارئة في غزة، بعد توزيع أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة على السكان المدنيين، في واحدة من أكبر عمليات الإغاثة التي ضمنت وصول الغذاء بأمان إلى العائلات الفلسطينية، دون أن يُحوَّل من قبل حركة حماس أو أي جهة أخرى”.

ولا يزال تمويل المنظمة غامضًا. وقد تم إرسال هذه المنظمة إلى الأراضي الفلسطينية، بعد أن فرضت إسرائيل حظرًا تامًا على دخول المساعدات الإنسانية لمدة شهرين.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من ألف شخص قرب مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة خلال أعمال عنف.

ونفت المنظمة الانتقادات الموجهة إليها وأنكرت مسؤوليتها عن أعمال العنف. وقال مدير المؤسسة، جون أكري:“في لحظة حاسمة، نفخر بأننا كنا الجهة الوحيدة التي تمكنت من إيصال وجبات مجانية مباشرة إلى سكان غزة، بأمان، وبشكل موثوق وعلى نطاق واسع، دون أن يتم تحويلها”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس:“إن نموذج عمل المؤسسة، الذي حال دون استيلاء حماس على المساعدات وتحقيق مكاسب منها، كان مفتاحًا لدفع الحركة نحو التفاوض وتحقيق وقف لإطلاق النار. نحن ممتنون لكل ما قدمته المؤسسة لسكان غزة”.

من جهتها، دعت حركة حماس الإسلامية المسلحة في بيان لها جماعات حقوق الإنسان الدولية إلى محاسبة مؤسسة غزة الإنسانية، بعد أن تسببت في وفاة وإصابة آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

