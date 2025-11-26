الإفراج عن ناشط إنساني سويسري تونسي بعد 20 شهرًا قضّاها في السجن

English en Swiss aid worker freed after 20 months in Tunisian prison الأصلي طالع المزيدSwiss aid worker freed after 20 months in Tunisian p

MENAFN - Swissinfo) أُفرج عن المسؤول الأممي السويسري التونسي السابق، مصطفى الجمالي، البالغ من العمر 81 عامًا، بعد 20 شهرًا من الاحتجاز في تونس. جاء الإفراج عنه بعد صدور حكم مخفف في أول محاكمة تشهدها البلاد بتهمة مساعدة الهجرة غير النظامية. تم نشر هذا المحتوى على 26 نوفمبر 2025 - 09:59 5دقائق وكالة الأنباء السويسرية

اتُهم الجمالي، مؤسس“المجلس التونسي للاجئين” (CTR) ، ومدير مشاريعه عبد الرزاق كريمي، وثلاثة متهمين.ات آخرين.أخريات، بتأسيس منظمة“لمساعدة المهاجرين.ات على دخول تونس بشكل غير نظامي” وتوفير المأوى لهم.نّ.

وحُكم على الجمالي وكريمي بالسجن لمدة عامين، لكن محاميتهما منيرة العيادي صرحت لوكالة فرانس برس أنه أُفرج عنهما مساء الاثنين الماضي بعد أن قضيا حوالي 20 شهرًا في السجن. وأضافت العيادي أن أعضاء.عضوات فريق المجلس التونسي للاجئين الثلاثة الآخرين والأخريات قد بُرّئت ساحتهم.نّ.

وأكدت هيئة الدفاع أن المجلس التونسي للاجئين كان يعمل في شراكة حصرية وبموجب اتفاق قانوني مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تونس، لتوفير السكن الطارئ لطالبي.ات اللجوء واللاجئين.ات.

وعبرت يسرى الجمالي، إحدى بنات رئيس المجلس، لوكالة فرانس برس عن سعادتها قائلة:“نحن سعداء. الإدانة لا تزال غير عادلة، لكننا مرتاحون لأن الحكم خفيف نسبيًا”. وأضافت:“لديه حوالي أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، لكن المهم هو أنه سيخرج من السجن الليلة”.

وقالت العيادي:“كنا نأمل في تبرئة ساحتهما وما زلنا نعتقد أن هذا ما كان يجب أن يحدث، لكن المحكمة اختارت حلاً وسطًا: أدانتهم.نّ مع تخفيف الحكم”، مشيرة إلى أن المتهمين.ات كانوا.كنّ يواجهون.نّ عقوبة تتجاوز عشر سنوات سجنًا.

خلال جلسة الاثنين، قدم الجمالي – الذي شغل منصب مسؤول رفيع في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأكثر من 20 عامًا – دفاعًا مؤثرًا عن عمله، مؤكدًا أن المنظمة تعاملت فقط“مع طالبي.ات اللجوء ولم يكن لها أي صلة بالهجرة غير النظامية”. وقال إن المجلس التونسي للاجئين عمل تحت إشراف المفوضية لإيواء المهاجرين.ات الذين.اللواتي أنقذتهم.نّ السلطات في البحر، قبل أن يسأل والدموع تذرف من عينيه:“لماذا أنا هنا؟” مشيرًا إلى 40 عامًا من العمل الإنساني، وأضاف:“لم نُشكّل عصابة أو مؤامرة قط”.

وطرح كريمي سؤالًا مشابهًا:“لماذا احتُجزنا لمدة 20 شهرًا؟” وقال إن المجلس التونسي للاجئين ساعد الفئات المهمّشة – بمن فيهم.نّ الأطفال والنساء اللواتي تعرضن.تعرضوا للعنف الجنسي وكبار السن – وجادل بأنه“تصرف بدافع الواجب الوطني، وبالتنسيق مع السلطات”.

وقبل الجلسة مباشرة، حثت منظمة“هيومن رايتس ووتش” (HRW) ومقرها الولايات المتحدة، السلطات التونسية على إسقاط ما وصفته بـ“التهم التي لا أساس لها، والإفراج عن المحتجزين.ات ووقف تجريم العمل الإنساني المشروع”. وقال بسام خواجة، نائب المدير الإقليمي للمنظمة، في بيان:“لقد لعب المجلس التونسي للاجئين دورًا حيويًا في حماية اللاجئين.ات وطالبي.ات اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس”.

واعتُقل الجمالي وكريمي في مايو 2024 إلى جانب حوالي عشرة ناشطين.ناشطات إنسانيين.إنسانيات آخرين.أخريات، بمن فيهم.نّ شريفة رياحي، رئيسة جمعية“أرض اللجوء”، والناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح من منظمة“منمتي” غير الحكومية، للاشتباه في مساعدتهم.نّ مهاجرين.ات على دخول البلاد بشكل غير نظامي. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نشطاء.ناشطات“أرض اللجوء” في 15 ديسمبر.