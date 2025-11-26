وفاة أردني في السعودية وعائلته تناشد الجهات المعنية

وفاة أردني في السعودية وعائلته تناشد الجهات المعنية
وقالت أسرة الفقيد لموقع "الوكيل الإخباري" إن الحادث وقع أثناء رحلة العودة، حيث كان المرحوم داخل الحافلة بجانب السائق الآخر فقط، والذي كان يقود الحافلة و أُصيب ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وناشدت العائلة الجهات المعنية في الأردن والسعودية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان ابنهم إلى المملكة لدفنه في مسقط رأسه.
