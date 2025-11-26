وفاة أردني في السعودية وعائلته تناشد الجهات المعنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- توفّي مواطن أردني يعمل سائقًا على حافلة معتمرين في المملكة العربية السعودية، إثر حادث سير وقع أثناء عودته من مكة المكرمة بعد إيصال معتمرين، وفق ما أفادت به عائلته.



وقالت أسرة الفقيد لموقع "الوكيل الإخباري" إن الحادث وقع أثناء رحلة العودة، حيث كان المرحوم داخل الحافلة بجانب السائق الآخر فقط، والذي كان يقود الحافلة و أُصيب ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وناشدت العائلة الجهات المعنية في الأردن والسعودية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان ابنهم إلى المملكة لدفنه في مسقط رأسه.

