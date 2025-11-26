  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت تجارية بالقدس والخليل

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت تجارية بالقدس والخليل

2025-11-26 06:09:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محلًا تجاريًا بمدينة القدس المحتلة، وعددًا من المنشآت التجارية بمنطقة عناب الكبيرة على الطريق الرابط بين بلدتي الرماضين والظاهرية جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، في بيان، إن آليات الاحتلال أغلقت منطقة باب العامود ومنعت المواطنين من الوصول إليها، وشرعت بهدم المحل.
وأفاد رئيس بلدية الرماضين أحمد الزغارنة، في بيان، بأن قوات الاحتلال هدمت ست منشآت تجارية بواقع 20 محلًا تجاريًا تقريبًا، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى المنشآت التجارية التي طالها الهدم، والذي يربط بلدة الظاهرية ببلدة الرماضين.
إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته.
وأوضحت أن المستوطنين تلقّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.
وفرضت قوات الاحتلال قيودًا وتضييقات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.
من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" صباح اليوم، بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باقتحام مدينة طوباس، وبلدتي "طمون" و"عقابا" بقوات كبيرة ترافقها جرافات، مع تحليق الطيران العمودي في الأجواء.
وفي السياق، قال جيش الاحتلال في بيان: "لن نسمح بتموضع (المقاومة) في المنطقة وسنعمل بشكل استباقي لإحباطها".
وأضاف أن هذه عملية "ممتدة" ستستمر لعدة أيام، على غرار العمليات الأخرى التي نُفذت في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية طوال فترة الحرب، معلنًا حظر التجول ابتداءً من الساعة الرابعة فجرًا.

MENAFN26112025000208011052ID1110400056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث