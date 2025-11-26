  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الصحة يكشف آلية تعيين الأطباء على نظام شراء الخدمات

2025-11-26 06:09:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور آلية تعيين الأطباء عن طريق شراء الخدمات والهدف منها.
وقال البدور خلال مناقشة موازنة الوزارة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعاني من نقص في الكوادر وخاصة في التخصصات الدقيقة، وتم حل هذه المشكلة عن طريق شراء الخدمات.
وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة مع وضع قواعد جديدة بحيث تكون الآلية عادلة للجميع واختيار الأفضل، مع تشكيل لجنة ثانية لتقييم أداء الطبيب المعين من حيث التزامه بالدوام الرسمي وتقديم الخدمة.
وأشار البدور إلى أن الوزارة ستقوم بتعزيز دور المراكز الصحية الشاملة ورفدها بالخدمات والكوادر للتخفيف على المستشفيات.
ودعا الوزير إلى تخفيض أعداد الطلاب الذين يدرسون تخصص الطب لمنح الفرصة للخريجين من حيث اكتساب الخبرات والعمل.

