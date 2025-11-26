  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إدارة السير تنوه لعدم ترك المركبات المتعطلة في حرم الشارع

2025-11-26 01:09:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال التقرير المروري لإدارة السير الصادر اليوم الأربعاء، إنه جرى التعامل مع تعطلات لحظية وآنية لم تؤثر على الحركة المرورية، فيما شهدت مداخل العاصمة من جهات جرش ومادبا والزرقاء حركة سير نشطة.


وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تعاملت إدارة السير مع تعطل مركبات وتركها بالشارع أو على أحد المسارب، إذ تم تعطل مركبة شاحنة الساعة 8.00 مساء أمس الثلاثاء قرب نفق الشعب، وتعطل مركبة على شارع الاستقلال وتركها في حرم الشارع، ما أثر على الحركة، وتسبب بازدحام في تلك المواقف.


من جهتها، أوضحت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع طرق المملكة صباح اليوم سالكة، مع وجود ضباب خفيف في بداية الطريق الصحراوي، وطريق الزرقاء المفرق.

