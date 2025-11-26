جيش الاحتلال يطلق عمليات عسكرية في طوباس
وبحسب مصادر عبرية فقد اعلن جيش الاحتلال وجهاز الامن العام الشاباك البدء اعتبارا من الليلة الماضية عملية واسعة لإحباط ما اسموه "الإرهاب" في شمال الضفة الغربية.
ونقل موقع واللا عن مصادر امنية وسياسية قولها ان الجيش الإسرائيلي بدأ إغلاق طرق في طوباس بالضفة لتعزيز السيطرة على المنطقة.
ومنذ ساعات الفجر اقتحمت قوات الاحتلال العديد من قرى وبلدات محافظة وقامت باقتحام المنازل كما قامت بطرد العديد من المواطنين من منازلهم وحولتها لثكنات عسكرية.
فلسطينيا قال محافظ طوباس ان اسرائيل ابلغت السلطة ببدء عملية عسكرية في المحافظة ستتواصل عدة أيام مشيرا الى ان جيش الاحتلال اغلق المحافظة و أقام سواتر ترابية.
واضاف محافظ طوباس ان جيش الاحتلال فرص منع التجول بدءا من الساعة الرابعة فجرا وحتى إشعار آخر بسبب اقتحامات جيش الاحتلال.
كما أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد عن تعطيل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة
واشار محافظ طوباس الى تفعيل لجنة الطوارئ ولا سيما الصحية منها وأعلنا تعليق الدوام في المؤسسات الخاصة والعامة.
كما واضاف ان الهدف المعلن للعملية العسكرية للاحتلال هو ملاحقة مواطنين فلسطينيين مشيرا الى ان الحركة مشلولة في المحافظة وهناك خطر على حياة المواطنين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال.
واكد محافظ طوباس ان الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض الأمر الواقع ولا صحة لوجود مطلوبين بالمحافظة.
واكد ان استهداف الاحتلال للمحافظة سببه موقعها الجغرافي وقربها من منطقة الأغوار الشمالية.
بدورها اعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس عن تعطيل كافة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي،
.
