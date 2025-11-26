جيش الاحتلال يطلق عمليات عسكرية في طوباس

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن اطلاق عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية وقال انه سيستخدم فيها طائرات الأباتشي في تصعيد جديد للاحتلال بالضفة.

وبحسب مصادر عبرية فقد اعلن جيش الاحتلال وجهاز الامن العام الشاباك البدء اعتبارا من الليلة الماضية عملية واسعة لإحباط ما اسموه "الإرهاب" في شمال الضفة الغربية.

ونقل موقع واللا عن مصادر امنية وسياسية قولها ان الجيش الإسرائيلي بدأ إغلاق طرق في طوباس بالضفة لتعزيز السيطرة على المنطقة.

ومنذ ساعات الفجر اقتحمت قوات الاحتلال العديد من قرى وبلدات محافظة وقامت باقتحام المنازل كما قامت بطرد العديد من المواطنين من منازلهم وحولتها لثكنات عسكرية.

فلسطينيا قال محافظ طوباس ان اسرائيل ابلغت السلطة ببدء عملية عسكرية في المحافظة ستتواصل عدة أيام مشيرا الى ان جيش الاحتلال اغلق المحافظة و أقام سواتر ترابية.

واضاف محافظ طوباس ان جيش الاحتلال فرص منع التجول بدءا من الساعة الرابعة فجرا وحتى إشعار آخر بسبب اقتحامات جيش الاحتلال.

كما أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد عن تعطيل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة

واشار محافظ طوباس الى تفعيل لجنة الطوارئ ولا سيما الصحية منها وأعلنا تعليق الدوام في المؤسسات الخاصة والعامة.

كما واضاف ان الهدف المعلن للعملية العسكرية للاحتلال هو ملاحقة مواطنين فلسطينيين مشيرا الى ان الحركة مشلولة في المحافظة وهناك خطر على حياة المواطنين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال.

واكد محافظ طوباس ان الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض الأمر الواقع ولا صحة لوجود مطلوبين بالمحافظة.

واكد ان استهداف الاحتلال للمحافظة سببه موقعها الجغرافي وقربها من منطقة الأغوار الشمالية.

بدورها اعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس عن تعطيل كافة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي،

