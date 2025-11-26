  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
النفط عالميا يستقر بعد تراجعه لأدنى مستوى في شهر

2025-11-26 01:08:51
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- تعافت أسعار النفط بشكل طفيف الأربعاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهر وسط مؤشرات عن قرب توصل أوكرانيا إلى اتفاق سلام مع روسيا في تطور سيؤدي على الأرجح إلى إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على الإمدادات الروسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 62.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا (0.24 بالمئة) إلى 58.09 دولار.
وختم كلا العقدين تعاملات الأمس على انخفاض قدره 89 سنتا بعدما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين باستعداده للمضي قدما في إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى مجموعة آي.جي، في مذكرة للعملاء "إذا تم الانتهاء من الاتفاق، فقد يؤدي إلى إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على صادرات الطاقة الروسية بسرعة"، مما قد يؤدي إلى نزول أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 55 دولارا.
وأوضح قائلا "في الوقت الحالي، تنتظر السوق المزيد من الوضوح، لكن يبدو أن الخطر يتمثل في انخفاض الأسعار ما لم تتعثر المحادثات".
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وجه ممثليه للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين أوكرانيين كل على حدة، بينما قال مسؤول أوكراني إن زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع ترامب.

