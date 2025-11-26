403
بشرى الشعيبي بطلة العرب في الشطرنج الكلاسيكي
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 26 تشرين الثاني (بترا) - حققت لاعبة المنتخب الوطني للشطرنج، بشرى الشعيبي، إنجازاً كبيراً بتتويجها بلقب وذهبية البطولة العربية للشطرنج الكلاسيكي التي اختُتمت في الكويت، لتصبح بذلك أول "أستاذة دولية كبيرة" (WGM) في تاريخ الأردن.
كما نجحت اللاعبة ربى القضاة في إحراز الميدالية الفضية في الشطرنج السريع ونالت فضية أخرى في الشطرنج الخاطف.
وأضافت الشعيبي الميدالية البرونزية في مسابقة الشطرنج الخاطف في البطولة التي شهدت مشاركة نخبة من لاعبات 18 دولة عربية.
