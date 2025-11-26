بشرى الشعيبي بطلة العرب في الشطرنج الكلاسيكي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا) - حققت لاعبة المنتخب الوطني للشطرنج، بشرى الشعيبي، إنجازاً كبيراً بتتويجها بلقب وذهبية البطولة العربية للشطرنج الكلاسيكي التي اختُتمت في الكويت، لتصبح بذلك أول "أستاذة دولية كبيرة" (WGM) في تاريخ الأردن.كما نجحت اللاعبة ربى القضاة في إحراز الميدالية الفضية في الشطرنج السريع ونالت فضية أخرى في الشطرنج الخاطف.وأضافت الشعيبي الميدالية البرونزية في مسابقة الشطرنج الخاطف في البطولة التي شهدت مشاركة نخبة من لاعبات 18 دولة عربية.