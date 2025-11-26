الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

403
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 26 تشرين الثاني (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة خاصة.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
