الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

عمان 26 تشرين الثاني (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة خاصة.وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

