  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تعميم رسالة بشأن انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة

تعميم رسالة بشأن انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة

2025-11-26 01:07:04
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 26 تشرين الثاني (بترا) - عممت الأمم المتحدة، الليلة الماضية، رسالة موقعة من رئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة تبلغ الدول الأعضاء عن بدء عملية انتقاء أمين عام جديد للأمم المتحدة خلفا للأمين الحالي انطونيو غوتيريش.
وكانت عملية اختيار الأمين العام في السابق تعتمد العرف المتبع منذ تأسيس الأمم المتحدة الذي يعتمد على التوزيع الجغرافي، لكن قبل 9 سنوات تم انتخاب شخصية من غرب أوروبا (غوتيريش) بدلا من شخصية من شرق أوروبا حسبما كان متوقعا.
ومن بين أكبر المرشحين للمنصب، ولكن بشكل غير رسمي، المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني رافايل ماريانو غروسي.
وتبدأ عملية الاختيار بتقديم الدول الأعضاء مرشحيها ثم يتم إجراء مقابلات علنية من تلك الدول للمرشح فيما القرار النهائي سيكون في نهاية المطاف لمجلس الأمن الدولي.

MENAFN26112025000117011021ID1110398632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث