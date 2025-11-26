بوتين يوقع مرسوماً لترسيخ الهوية الروسية في مناطق أوكرانية

MENAFN - Al-Bayan) أظهرت وثيقة وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونشرت أمس الثلاثاء أنه يتعين على السلطات الروسية ترسيخ اللغة والهوية الروسية في أجزاء من أوكرانيا ضمتها موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا في عام 2022.

وصدرت الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية سياسة روسيا الوطنية حتى 2036" باعتبارها مرسوما وقعه الرئيس. وتدعو الوثيقة لاتخاذ تدابير لضمان أن يكون 95 في المئة من سكان البلاد روسا بحلول 2036.

وتعني الروابط الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، حتى قبل حقبة الاتحاد السوفيتي، أن بعض الأوكرانيين كانوا عادة ما يكونون متعاطفين مع روسيا ويتحدث معظمهم اللغتين. لكن، ومنذ الحرب، تلاشى أي تعاطف من هذا القبيل وكشفت استطلاعات رأي عن أن استخدام اللغة الروسية شهد انخفاضا ملحوظا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إن كييف مستعدة للمضي قدما في خطة تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الأكثر دموية ودمارا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. لكن أوكرانيا تشعر بقلق من أنها قد تضطر لقبول اتفاق بشروط روسية إلى حد كبير يشمل تنازلات عن أراض.

وأمر بوتين ببدء الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022 قائلا إن الهدف هو "التخلص من النزعة العسكرية والقضاء على النازية" وتحرير الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا مما وصفه الكرملين بالتمييز الصارخ ضدهم.

وضمت روسيا، في غضون ستة أشهر، مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا رغم أنها لا تسيطر عليها عسكريا بالكامل.

وجاء في الوثيقة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، أن تأمين السيطرة على المناطق الشرقية "هيأ الظروف لاستعادة وحدة الأراضي التاريخية للدولة الروسية".

ونصت الوثيقة أيضا على ضرورة "اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الهوية المدنية الروسية الشاملة" وترسيخ استخدام اللغة الروسية والعمل ضد "جهود الدول الأجنبية غير الصديقة لزعزعة العلاقات بين الأعراق والطوائف وإحداث انقسام داخل المجتمع".

وجعل بوتين، بالإضافة إلى الاعتراض على توسع حلف شمال الأطلسي شرقا منذ التسعينيات، الدفاع عن الناطقين بالروسية وإعادة توحيد المناطق التي تعتبر روسية تاريخيا بندا رئيسيا في "العملية العسكرية الخاصة" التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.

وكانت الأوكرانية هي لغة الدولة الوحيدة في أوكرانيا منذ انهيار الحكم السوفييتي في 1991 وحصولها على الاستقلال لكن السلطات في كييف تنفي أي تصور عن تعرض الناطقين بالروسية للتمييز.

وتقول روسيا إن الفكر الأيديولوجي النازي الجديد تغلغل في الحياة العامة الأوكرانية منذ الانتفاضة الشعبية في 2014 التي أجبرت الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا آنذاك على الفرار من البلاد.