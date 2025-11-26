  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إسرائيل تعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية

2025-11-26 01:01:18
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات حرس الحدود بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت صباح اليوم الأربعاء أن العملية بدأت الليلة الماضية "لإحباط الإرهاب" في شمال الضفة.

ونقلت الصحيفة عن هذه الأجهزة: "لن نسمح للإرهاب بالاستمرار في المنطقة"، وأنها تعمل بشكل استباقي لمنعه.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر العملية عدة أيام في "مجموعة القرى الخمس"، بما في ذلك طمون وطوباس، حيث سيتم خلالها إجراء عمليات تفتيش واعتقالات بناءً على معلومات استخباراتية.

