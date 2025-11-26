إسرائيل تعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية

إسرائيل تعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت صباح اليوم الأربعاء أن العملية بدأت الليلة الماضية "لإحباط الإرهاب" في شمال الضفة.
ونقلت الصحيفة عن هذه الأجهزة: "لن نسمح للإرهاب بالاستمرار في المنطقة"، وأنها تعمل بشكل استباقي لمنعه.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر العملية عدة أيام في "مجموعة القرى الخمس"، بما في ذلك طمون وطوباس، حيث سيتم خلالها إجراء عمليات تفتيش واعتقالات بناءً على معلومات استخباراتية.
