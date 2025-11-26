  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لغز وفاة العائلة الألمانية في تركيا.. العثور على غاز الفوسفين داخل الغرفة

2025-11-26 01:01:18
(MENAFN- Al-Bayan) تم اكتشاف غاز الفوسفين السام في غرفة الفندق التي كانت تقيم فيها عائلة من مدينة هامبورج شمالي ألمانيا والتي توفيت في إسطنبول، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء يوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة، نقلا عن تقرير الطب الشرعي، أن المادة تم اكتشافها في مسحات أخذت من الغرفة، كما تم العثور على الفوسفين في مناشف الفندق. ومع ذلك، لا يزال السبب النهائي للوفاة غير معروف.

ويستخدم فوسفيد الألومنيوم على نطاق واسع لمكافحة الآفات. وعند ملامسته للماء، حتى رطوبة الهواء تكفي، ينتج الغاز السام "الفوسفين". ويعمل الغاز على تدمير خلايا الجسم لدى الثدييات، وفي تركيزات أكبر يمنع نقل الأكسجين في الدم.

أما لدى البشر، فيمكن أن يؤدي الفوسفين إلى أعراض مثل السعال الجاف، القيء، اضطراب وظائف الكبد والكلى، وقد يكون قاتلا إذا تم استنشاقه.

وتوفي أربعة من أفراد عائلة من هامبورج أثناء عطلتهم في إسطنبول في منتصف نوفمبر.

وبحسب تقرير أولي للطب الشرعي، قد يكون مكافح الآفات في الغرفة الواقعة أسفل غرفة العائلة سببا في وفاتهم، ولم يتم تأكيد ذلك بعد.

كما تم استبعاد اشتباه أولي بحدوث تسمم غذائي كسبب للوفاة، إذ أظهرت الاختبارات في الأماكن التي تناولت فيها العائلة الطعام عدم وجود أي أمر غير طبيعي، وفقا لوكالة الأناضول.

