لغز وفاة العائلة الألمانية في تركيا.. العثور على غاز الفوسفين داخل الغرفة

لغز وفاة العائلة الألمانية في تركيا.. العثور على غاز الفوسفين داخل الغرفة
وذكرت الوكالة، نقلا عن تقرير الطب الشرعي، أن المادة تم اكتشافها في مسحات أخذت من الغرفة، كما تم العثور على الفوسفين في مناشف الفندق. ومع ذلك، لا يزال السبب النهائي للوفاة غير معروف.
ويستخدم فوسفيد الألومنيوم على نطاق واسع لمكافحة الآفات. وعند ملامسته للماء، حتى رطوبة الهواء تكفي، ينتج الغاز السام "الفوسفين". ويعمل الغاز على تدمير خلايا الجسم لدى الثدييات، وفي تركيزات أكبر يمنع نقل الأكسجين في الدم.
أما لدى البشر، فيمكن أن يؤدي الفوسفين إلى أعراض مثل السعال الجاف، القيء، اضطراب وظائف الكبد والكلى، وقد يكون قاتلا إذا تم استنشاقه.
وتوفي أربعة من أفراد عائلة من هامبورج أثناء عطلتهم في إسطنبول في منتصف نوفمبر.
وبحسب تقرير أولي للطب الشرعي، قد يكون مكافح الآفات في الغرفة الواقعة أسفل غرفة العائلة سببا في وفاتهم، ولم يتم تأكيد ذلك بعد.
كما تم استبعاد اشتباه أولي بحدوث تسمم غذائي كسبب للوفاة، إذ أظهرت الاختبارات في الأماكن التي تناولت فيها العائلة الطعام عدم وجود أي أمر غير طبيعي، وفقا لوكالة الأناضول.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment