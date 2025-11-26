الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض سعر الفائدة في ديسمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة مسجلا 4136.59 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1 بالمئة إلى 4134 دولارا.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 84 بالمئة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة 50 بالمئة فقط الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات سي.إم.ئي.

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تأثرت الأسعار سلبا بتصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة للمضي قدما في إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا ومناقشة النقاط المتنازع عليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثات قال إنها يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين. ومن المقرر صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 51.36 دولارا، ونزل البلاتين واحدا بالمئة مسجلا 1538 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1382.24 دولارا.