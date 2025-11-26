وداعاً Copilot على واتساب.. نهاية تجربة الذكاء الاصطناعي على التطبيق
ووفقا لمايكروسوفت، سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى Copilot عبر تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالشركة أو من خلال الموقع الرسمي على الويب.
وأوضحت الشركة أن هذا القرار جاء امتثالا لتحديثات سياسات واتساب، التي أعلنت عنها منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا الشهر الماضي.
وتنص السياسة الجديدة على منع روبوتات الدردشة العامة متعددة الأغراض من استخدام واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال. هذا يعني أن الشركات مثل مايكروسوفت وأوبن أيه آي وغيرها لن تتمكن من تقديم مساعدات الذكاء الاصطناعي على واتساب بنفس الطريقة السابقة.
وحذّرت مايكروسوفت المستخدمين الذين يعتمدون على Copilot في واتساب من أن سجل محادثاتهم لن يُنقل تلقائيا عند الانتقال إلى تطبيق Copilot، إذ لم يكن الوصول إلى الروبوت على واتساب مصادقا. لذا تنصح الشركة المستخدمين بتصدير المحادثات باستخدام أدوات واتساب المدمجة قبل الموعد النهائي، لتجنب فقدان أي محتوى مهم.
وبعد 15 يناير، يمكن لمستخدمي Copilot الاستمرار في استخدامه عبر تطبيق Copilot على الهواتف (iOS وAndroid) والموقع الرسمي للويب الخاص بـCopilot.
يأتي هذا التغيير في إطار جهود واتساب لتركيز استخدام واجهة الأعمال على دعم العملاء والخدمات، بدلاً من كونها منصة لتوزيع روبوتات الذكاء الاصطناعي العامة. وبذلك تنتهي تجربة الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق واتساب، في خطوة اعتبرها كثيرون مؤشرا على تحول واتساب نحو التركيز على التطبيقات التجارية الرسمية.
