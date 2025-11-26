وداعاً Copilot على واتساب.. نهاية تجربة الذكاء الاصطناعي على التطبيق

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة مايكروسوفت أن روبوت الدردشة الذكي Copilot لن يكون متاحا على تطبيق واتساب اعتبارا من 15 يناير، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الدردشة معه بعد هذا التاريخ على المنصة نفسها.

ووفقا لمايكروسوفت، سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى Copilot عبر تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالشركة أو من خلال الموقع الرسمي على الويب.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار جاء امتثالا لتحديثات سياسات واتساب، التي أعلنت عنها منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا الشهر الماضي.

وتنص السياسة الجديدة على منع روبوتات الدردشة العامة متعددة الأغراض من استخدام واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال. هذا يعني أن الشركات مثل مايكروسوفت وأوبن أيه آي وغيرها لن تتمكن من تقديم مساعدات الذكاء الاصطناعي على واتساب بنفس الطريقة السابقة.

وحذّرت مايكروسوفت المستخدمين الذين يعتمدون على Copilot في واتساب من أن سجل محادثاتهم لن يُنقل تلقائيا عند الانتقال إلى تطبيق Copilot، إذ لم يكن الوصول إلى الروبوت على واتساب مصادقا. لذا تنصح الشركة المستخدمين بتصدير المحادثات باستخدام أدوات واتساب المدمجة قبل الموعد النهائي، لتجنب فقدان أي محتوى مهم.

وبعد 15 يناير، يمكن لمستخدمي Copilot الاستمرار في استخدامه عبر تطبيق Copilot على الهواتف (iOS وAndroid) والموقع الرسمي للويب الخاص بـCopilot.

يأتي هذا التغيير في إطار جهود واتساب لتركيز استخدام واجهة الأعمال على دعم العملاء والخدمات، بدلاً من كونها منصة لتوزيع روبوتات الذكاء الاصطناعي العامة. وبذلك تنتهي تجربة الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق واتساب، في خطوة اعتبرها كثيرون مؤشرا على تحول واتساب نحو التركيز على التطبيقات التجارية الرسمية.