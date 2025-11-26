403
ارتفاع تمويلات القروض الزاعية في الأردن إلى 62 مليون دينار
(MENAFN) وفقًا لما ورد في تقارير محلية، أعلن المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان أن المؤسسة قدمت منذ بداية العام دعماً تمويليًا تجاوز 12.5 ألف مزارع ومستثمر في القطاع الزراعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من الذكور نحو 9350، مقابل 3650 من الإناث. وأوضح أن إجمالي قيمة القروض وصل إلى 62 مليون دينار، من بينها 8 ملايين دينار قُدِّمت ضمن نظام التمويل الإسلامي.
وذكرت التقارير أن التمويلات شملت مجموعة واسعة من المشاريع والاحتياجات الزراعية، بدءًا من الإنتاج النباتي والحيواني، وصولًا إلى المكننة والمصانع الزراعية ومتطلبات الإنتاج المختلفة. وأشار دوجان إلى أن سياسة الإقراض اتجهت نحو دعم محاور التنمية الزراعية، بما في ذلك تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصنيع الزراعي، انسجامًا مع الرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية، وبما يضمن تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج. وشدد على أن المؤسسة أعطت أولوية للمناطق الطرفية والبادية والمناطق الأقل حظًا، فضلًا عن المشاريع الأسرية الخاصة بالنساء والشباب الباحثين عن عمل.
وتضمنت أبرز المبادرات الممولة مشاريع التصنيع الغذائي، وتنمية الثروة الحيوانية، ومبادرات الحد من الفقر والبطالة، واستصلاح الأراضي، وأنظمة الري المتطورة، والمحاصيل ذات العجز، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة. كما توزعت قيمة القروض بين أقاليم المملكة بواقع 24 مليون دينار لفروع الشمال، و22 مليونًا للوسط، و16 مليونًا لفروع الجنوب.
وبحسب التقارير، فقد ساعدت هذه المشاريع في توفير فرص عمل للشباب والفتيات من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة في المجتمعات الريفية والبادية.
