تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، مستقرا ومائلا قليلا للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 7، وفي مرتفعات الشراة 15 - 6، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 25 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.

