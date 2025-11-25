الهلال السعودي يفوز برباعية على الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة ويحتفظ بالصدارة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الهلال السعودي يفوز برباعية على الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة ويحتفظ بالصدارة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 11 (كونا) -- فاز الهلال السعودي على ضيفه الشرطة العراقي برباعية نظيفة في مباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا في الرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وافتتح الهلال أول أهداف اللقاء عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45 قبل ان يعزز الصربي سيرجي سافيتش النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63 وعاد ليوناردو مجددا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 72 واختتم البرتغالي جواو كانسيلو أهداف الهلال بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وشهدت المباراة طرد لاعب الشرطة العراقي أحمد يحيى بعد حصوله على الكرت الاصفر الثاني أثر تدخله على لاعب الهلال البرازيلي كايو سيزار في الدقيقة 61.
وبهذا الفوز يصل الهلال إلى النقطة ال15 في صدارة جدول الترتيب لمجموعة الغرب آسيا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الوحدة الإماراتي الذي فاز في وقت سابق من اليوم على السد القطري بثلاثية بينما بقي الشرطة العراقي في المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة. (النهاية)
ع ش / ه س ص
وافتتح الهلال أول أهداف اللقاء عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45 قبل ان يعزز الصربي سيرجي سافيتش النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63 وعاد ليوناردو مجددا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 72 واختتم البرتغالي جواو كانسيلو أهداف الهلال بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وشهدت المباراة طرد لاعب الشرطة العراقي أحمد يحيى بعد حصوله على الكرت الاصفر الثاني أثر تدخله على لاعب الهلال البرازيلي كايو سيزار في الدقيقة 61.
وبهذا الفوز يصل الهلال إلى النقطة ال15 في صدارة جدول الترتيب لمجموعة الغرب آسيا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الوحدة الإماراتي الذي فاز في وقت سابق من اليوم على السد القطري بثلاثية بينما بقي الشرطة العراقي في المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة. (النهاية)
ع ش / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment