الهلال السعودي يفوز برباعية على الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة ويحتفظ بالصدارة

2025-11-25 11:15:51
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 11 (كونا) -- فاز الهلال السعودي على ضيفه الشرطة العراقي برباعية نظيفة في مباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا في الرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وافتتح الهلال أول أهداف اللقاء عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45 قبل ان يعزز الصربي سيرجي سافيتش النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63 وعاد ليوناردو مجددا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 72 واختتم البرتغالي جواو كانسيلو أهداف الهلال بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وشهدت المباراة طرد لاعب الشرطة العراقي أحمد يحيى بعد حصوله على الكرت الاصفر الثاني أثر تدخله على لاعب الهلال البرازيلي كايو سيزار في الدقيقة 61.
وبهذا الفوز يصل الهلال إلى النقطة ال15 في صدارة جدول الترتيب لمجموعة الغرب آسيا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الوحدة الإماراتي الذي فاز في وقت سابق من اليوم على السد القطري بثلاثية بينما بقي الشرطة العراقي في المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة. (النهاية)

