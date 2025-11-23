  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاردنية للطيران : احجز تذكرتين من عمّان إلى القاهرة و احصل على الثالثة مجاناً

الاردنية للطيران : احجز تذكرتين من عمّان إلى القاهرة و احصل على الثالثة مجاناً

2025-11-23 09:03:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سافر من عمّان إلى القاهرة وتمتع بأجواء النيل والأهرامات...
احجز تذكرتين و احصل على الثالثة #مجاناً!


تذاكر الأطفال الضريبة #فقط.
احجز الآن واستفيد من عروضنا - العروض لفترة محدودة -👇
📞 المكتب الرئيسي: 0096265501760
📱 واتساب: 0777007772
🌐 عبر موقعنا الإلكتروني:
🏨 للحجوزات الفندقية، تواصل مع وكيلنا المعتمد:
SunDays Travel & Tourism
📞 065525558
✨ نحن أجنحتك... We are your wings
#JordanAviation
#عمّان_القاهرة
#عروض_السفر
#سافر_أكثر_وادفع_أقل
#سافر_أكثر_وفر_أكثر

MENAFN23112025000208011052ID1110385292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث