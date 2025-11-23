سوريا.. تعزيزات أمنية وحظر تجول في حمص بعد أعمال عنف

MENAFN - Al-Bayan) ">شهدت مدينة حمص في وسط سوريا، تعزيزات أمنية مكثفة، حيث رفعت قوى الأمن الداخلي مستوى الجاهزية، ووسّعت انتشارها لضمان الاستقرار، كما فرضت حظراً للتجول، في أعقاب أعمال عنف، على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته داخل منزلهما، حيث "عُثر على الزوجة محترقة"، فيما "دوّن الجناة عبارات ذات طابع طائفي في المكان".

وأعلن مصدر بوزارة الداخلية السورية، فرض حظر للتجول في مدينة حمص، اعتباراً من الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (3 مساءً بتوقيت جرينتش)، وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية.

وأدان قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، مرهف النعسان، "جريمة القتل المروعة التي وقعت في بلدة زيدل جنوبي مدينة حمص"، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت جميع الإجراءات القانونية لكشف ملابسات هذه الجريمة.

وذكرت "الإخبارية" السورية، أن قوى الأمن الداخلي تعزز انتشارها في بلدة زيدل بريف حمص، لضبط الأمن وملاحقة مرتكبي جريمة القتل.

وقال النعسان في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية عبر تطبيق تليجرام: "شهدت بلدة زيدل جنوب مدينة حمص صباح اليوم جريمة قتل مروعة، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، وقد تعرضت جثة الزوجة للحرق كما وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعاً طائفياً، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي".

وأضاف أنه "فور تلقي البلاغ، باشرت الجهات المختصة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص، كما اتخذت جميع التدابير لضمان حماية المدنيين واستقرار المنطقة".

وتابع النعسان: "ندين هذه الجريمة النكراء بشدة، ونؤكد أن هدفها واضح هو إشعال الخطاب الطائفي وزرع الفتنة بين أبناء المجتمع كما ندعو أهلنا الكرام إلى التحلي بضبط النفس، والابتعاد عن أي ردود فعل، وترك التحقيقات في يد قوى الأمن الداخلي التي تتابع مهامها بمسؤولية وحيادية لضبط الجناة وفرض الأمن".