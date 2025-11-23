توقيف 1590 أجنبياً في مركز احتيال إلكتروني عالمي في بورما

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن المجلس العسكري في بورما الأحد أنه أوقف نحو 1600 مواطن أجنبي في مركز احتيال إلكتروني على الحدود مع تايلاند.

ويؤكد الجيش البورمي أنه كثف منذ فبراير عملياته ضد هذه المراكز التي تشغل طوعاً أو كرهاً عمالاً مهمتهم الاحتيال على مستخدمي الإنترنت في كل أنحاء العالم وسحب الأموال منهم.

وفي آخر تحديث له نشرته صحيفة ((ذي غلوبال نيوز لايت أوف ميانمار))، أكد المجلس العسكري ((توقيف 1590 مواطناً أجنبياً دخلوا بورما في شكل غير قانوني)) بين 18 نوفمبر و22 منه في عمليات طالت مركز احتيال في شوي كوكو.

كذلك، صادرت السلطات آلافاً من الأجهزة، بينها ((101 جهاز ستارلينك لاستقبال إشارات أقمار اصطناعية)).

وكشف تحقيق لوكالة فرانس برس منتصف أكتوبر أن شبكات الاحتيال الإلكتروني هذه تستخدم خدمة الإنترنت التابعة لشركة آيلون ماسك لممارسة نشاطها والاستيلاء على مليارات الدولارات من ضحاياها كل عام.

وأفادت ستارلينك بأنها عطلت أكثر من 2500 جهاز تنتشر في مناطق وجود مراكز الاحتيال.

ويرى الخبراء أن مفاعيل هذه العمليات محدودة، إذ يتعمد المجلس العسكري التركيز عليها في الإعلام للتخفيف من الضغط الدولي الذي يتعرض له، وخصوصاً من بكين.

ورغم أن الصين داعم عسكري مهم للمجلس العسكري البورمي، فإنها لا تخفي استياءها المتزايد من مشاركة مواطنين لها في هذه العمليات المشبوهة أو وقوع صينيين آخرين ضحايا لها.

وتتحكم مجموعات إجرامية صينية في غالبية هذه المراكز بالتعاون مع ميليشيات بورمية. ويقول متخصصون إن المجلس العسكري يتغاضى عن نشاط هذه الشبكات ويسمح في المقابل لهذه الميليشيات المتحالفة معه بالسيطرة على المناطق الحدودية في بلاد تشهد حرباً أهلية منذ انقلاب فبراير 2021.