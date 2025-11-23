بعد 300 عام.. انتشال أول كنوز أغلى حطام بحري

بعد أكثر من 300 عام من الغرق في أعماق الكاريبي، أعلن علماء الآثار في كولومبيا عن انتشال أول كنوز السفينة الأسطورية سان خوسيه، التي تُعد أغلى حطام بحري في التاريخ.

وتمكّن فريق البحث من استخراج مدفعٍ برونزي وثلاث عملات معدنية وكأسٍ خزفية من موقع الحطام الذي يرقد على عمق 600 متر، في خطوة تُعد بداية فصل جديد في واحدة من أكثر قصص الغرق غموضا وإثارة للجدل.

واستعاد علماء كولومبيون مدفعا وثلاث عملات وكأسا مصنوعة من الخزف من أعماق مياه البحر الكاريبي، حيث غرقت السفينة الإسبانية الأسطورية سان خوسيه عام 1708 بعد أن هاجمتها أسطول بريطاني.

كانت سان خوسيه في طريقها إلى أوروبا محمّلة بكنوز تهدف لتمويل حرب الخلافة الإسبانية عندما أغرقها البريطانيون قبالة ساحل كولومبيا.

وتأتي عملية الاستعادة ضمن تحقيق علمي أذنت به الحكومة العام الماضي لدراسة الحطام وأسباب الغرق. وقد تمكّن باحثون كولومبيون من تحديد موقع السفينة عام 2015، ما أثار نزاعات قانونية ودبلوماسية. ويُعد موقعها الدقيق سرًا من أسرار الدولة، وفقاً لصحيفة " theguardian".

كانت السفينة التي تُعرف بـ"الكأس المقدسة لحطام السفن" في طريق العودة إلى أوروبا محمّلة بكنوز يُعتقد أنها تشمل 11 مليون قطعة من الذهب والفضة والزمرد وبضائع ثمينة أخرى من المستعمرات الإسبانية، والتي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إذا ما استُعيدت يوما ما.

وقالت حكومة الرئيس غوستافو بيترو إن هدف البعثة في المياه العميقة هو البحث العلمي وليس الاستيلاء على الكنز.

وذكرت وزارة الثقافة الكولومبية في بيان يوم الخميس أن المدفع والعملات والكأس الخزفية ستخضع لعملية حفظ داخل مختبر مخصص للبعثة. ويقع الحطام على عمق 600 متر (نحو 2000 قدم) تحت سطح البحر.

ووفقًا للنظرية السائدة، فإن انفجاراً أدى إلى غرق السفينة المزوّدة بـ62 مدفعًا وثلاثة صواري بعد كمين نفذه أسطول إنجليزي، إلا أن الحكومة الكولومبية أشارت إلى احتمال وجود أسباب أخرى، من بينها تضرر هيكل السفينة.

كما كانت السفينة محور نزاع قانوني في الولايات المتحدة وكولومبيا وإسبانيا حول الجهة التي تمتلك حقوق الكنز الغارق.

وتخوض كولومبيا تحكيما قضائيا مع شركة Sea Search Armada، وهي مجموعة مستثمرين أمريكيين، بشأن الحقوق الاقتصادية لـسان خوسيه. وتطالب الشركة بـ10 مليارات دولار، تمثل ما تقدّر أنه 50% من قيمة كنز السفينة، وتقول إنها اكتشفته عام 1982.