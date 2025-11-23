وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية كندا على هامش قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٣ نوفمبر، بالسيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة جوهانسبرج.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وكندا، مشيراً إلى تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية على الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية. واستعرض الوزير عبد العاطى الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق خلال الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا في إبريل الماضي.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي عناصر الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في غزة، مؤكداً استمرار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ، والتعاون مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما جدّد الدعوة للوزيرة الكندية للمشاركة في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيداً باعتراف كندا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الماضي.

