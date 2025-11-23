الأخبار الأكثر تداولاً
وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية كندا على هامش قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٣ نوفمبر، بالسيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة جوهانسبرج.
أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وكندا، مشيراً إلى تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية على الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية. واستعرض الوزير عبد العاطى الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق خلال الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا في إبريل الماضي.
وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي عناصر الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في غزة، مؤكداً استمرار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ، والتعاون مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما جدّد الدعوة للوزيرة الكندية للمشاركة في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيداً باعتراف كندا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الماضي.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment