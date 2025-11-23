وزير الخارجية يلتقي نظيره السنغافوري

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الاحد ٢٣ نوفمبر، بالسيد فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.

أكد الوزير عبد العاطي عن تقديره للمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين والزخم الكبير الذي اكتسبته بعد زيارة رئيس جمهورية سنغافورة الأخيرة إلى مصر في سبتمبر ٢٠٢٥، وما اتاحته الزيارة الرئاسية من فرصة لاستكشاف آفاق جديدة وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في إطار احتفال البلدين العام المُقبل بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

تناول اللقاء متابعة سبل تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذا مقترحات تطوير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والبناء على نجاح انعقاد منتدى الأعمال المصري السنغافوري على هامش زيارة رئيس سنغافورة الأخيرة، والعمل على عقده بشكل دوري.

كما استعرض الوزير عبد العاطي فرص توطين الصناعات ذات الأولوية، داعياً الشركات السنغافورية إلى زيادة استثماراتها في مصر بما يعكس الإمكانات المتاحة بالبلدين، وللاستفادة من المزايا التنافسية التي يقدمها الاقتصاد المصري، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر حوافز ضريبية وجمركية متنوعة، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل تحلية المياه، والتكنولوجيا البيولوجية، وصناعة أشباه المواصلات، والطاقة المتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

كما أكد وزير الخارجية على الاهتمام البالغ بتعزيز العلاقات المؤسسية مع رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان"، في ضوء علاقة مصر الوثيقة بكافة دول الرابطة، وكونها من أوائل الدول العربية والأفريقية التي وقعت على اتفاقية التعاون والصداقة مع رابطة الآسيان في عام ٢٠١٦، مثمناً الدور الذي تضطلع به الرابطة على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن التطلع للانضمام إلى مجموعة العمل المالي الخاصة بالرابطة، بما يسهم في تعزيز العلاقات المصرية مع دول الاسيان.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي عناصر الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في غزة، مؤكداً استمرار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ، والتعاون مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما جدد الدعوة للجانب السنغافوري للمشاركة في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة المقرر أن تستضيفه مصر.

كما تناول الوزيران خلال اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان. واستعرض الوزير دعم مصر الثابت لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، مشددا على أن استقرار اليمن يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر.

